Sözlü Tarih Projesi’nin açılışı Köln'de yapılacak

Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Sözlü Tarih Projesi’nin açılışı 29 Eylül’de Almanya’nın Köln kentinde yapılacak.

Yapımcılığını Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun (AABK) üstlendiği projenin açılışından önce bugün (27 Eylül) "Madımak Katliamı Belgesel Filmi ve Aleviler" başlıklı bir toplantı gerçekleştirilecek.

Toplantıda AABK Eşit Başkanı Hüseyin Mat, proje koordinatörleri Prof. Dr. Şükrü Aslan ve Eylem Şen konuşmacı olarak yer alacak.

AABK’den yapılan açıklamada, Madımak Katliamı Hafıza Merkezi’nin, katliam karşısında ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmayı amaçladığı vurgulandı.

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Açıklamada şöyle denildi:

“Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, Sivas`ta Alevilere yönelik gerçekleştirilmiş pogrom karşısında ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmayı ve sorumluluk alınmasını sağlamayı amaçlayan bir yüzleşme çağrısı olarak hayat buldu. Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, hakikatlerin toplumsal hafızada yer edinmesi, dünyaca tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için inşa edildi.

Adaletin tesis edilemediği zamanlarda, hakikati en geniş kesimlere ulaştırmak, adaleti tesis etmese de yeni bir mücadele alanı olarak öne çıkıyor. Madımak Katliamı Hafıza Merkezi'nin amacı da tam olarak bu mücadeleyi yükseltmek, hakikati en geniş kesimlere ulaştırmak ve unutturmamaktır.

Dijital Kütüphane, Sanal Müze, Belgesel, Web Belgesel, Sözlü Tarih Görüşmeleri ve Röportajlardan oluşan Madımak Katliamı Hafıza Merkezi 33 canımızın onuruna, gökyüzüne bakan herkesin görebileceği, web ortamında hazırlanmış bir anıttır.”