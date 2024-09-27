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Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 13:44
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2024 13:57
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Sözlü Tarih Projesi’nin açılışı Köln'de yapılacak

Yapımcılığını Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun üstlendiği Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Sözlü Tarih Projesi’nin açılışı 29 Eylül'de Almanya'nın Köln kentinde yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sözlü Tarih Projesi’nin açılışı Köln'de yapılacak

Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Sözlü Tarih Projesi’nin açılışı 29 Eylül’de Almanya’nın Köln kentinde  yapılacak.

Yapımcılığını Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun (AABK) üstlendiği projenin açılışından önce bugün (27 Eylül) "Madımak Katliamı Belgesel Filmi ve Aleviler" başlıklı bir toplantı gerçekleştirilecek.

Toplantıda AABK Eşit Başkanı Hüseyin Mat, proje koordinatörleri Prof. Dr. Şükrü Aslan ve Eylem Şen konuşmacı olarak yer alacak.

AABK’den yapılan açıklamada, Madımak Katliamı Hafıza Merkezi’nin, katliam karşısında ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmayı amaçladığı vurgulandı.

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Açıklamada şöyle denildi:

“Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, Sivas`ta Alevilere yönelik gerçekleştirilmiş pogrom karşısında ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmayı ve sorumluluk alınmasını sağlamayı amaçlayan bir yüzleşme çağrısı olarak hayat buldu.  Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, hakikatlerin toplumsal hafızada yer edinmesi, dünyaca tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için inşa edildi.

Adaletin tesis edilemediği zamanlarda, hakikati en geniş kesimlere ulaştırmak, adaleti tesis etmese de yeni bir mücadele alanı olarak öne çıkıyor. Madımak Katliamı Hafıza Merkezi'nin amacı da tam olarak bu mücadeleyi yükseltmek, hakikati en geniş kesimlere ulaştırmak ve unutturmamaktır.

Dijital Kütüphane, Sanal Müze, Belgesel, Web Belgesel, Sözlü Tarih Görüşmeleri ve Röportajlardan oluşan Madımak Katliamı Hafıza Merkezi 33 canımızın onuruna, gökyüzüne bakan herkesin görebileceği, web ortamında hazırlanmış bir anıttır.”

Hafıza Merkez’inde, dijital kütüphane, sanal müze, belgesel ve sözlü tarih görüşmeleri gibi bileşenlerden oluşuyor.

Projenin amacı ise, hakikatin toplumsal hafızada yer edinmesi ve unutturmamak için mücadeleyi yükseltmek olarak tanımlanıyor.

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29 Eylül’de düzenlenecek etkinlik programı şöyle:

14.00: Sanal Müze’nin anlatıldığı “Unutulmayan” isimli animasyon filmi izleyicilere sunulacak.
15.00: Madımak Katliamı Hafıza Merkezi projesinin Dijital Kütüphane, Sanal Müze ve belgesel bölümleri interaktif sunumla tanıtılacak.
16.00: Sözlü Tarih bölümü, projenin koordinatörleri tarafından interaktif bir sunumla tanıtılacak ve açılışı yapılacak.

GK/RT

Haber Yeri
İstanbul
Sivas katliamı madımak katliamı
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