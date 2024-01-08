ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Ocak 2024 15:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2024 19:27
3 dk Okuma

AKP'NİN SEÇİM ŞARKISINDA 'FİLİSTİN' VURGUSU

Sözde 'tek devlet'ten, özde 'iki devlet'ten yana

Yerel seçim şarkısında Filistin mücadelesinin ‘nehirden denize’ sloganını kullanan AKP, 28 Haziran 2016’da İsrail’le imzaladığı ‘normalleşme’ anlaşmasında Kudüs’ü fiilen “İsrail’in başkenti” olarak kabul etmişti.

Vecih Cuzdan
ENRead in English
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
ENRead in English
Görseli Büyüt
Sözde 'tek devlet'ten, özde 'iki devlet'ten yana
Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (7 Ocak) partisinin 31 Mart yerel seçimlerindeki adaylarını açıklarken fonda da yeni seçim şarkısı çalıyordu.

“Hep yeni hep ileri AK Parti” nakaratıyla söylenen şarkıda yapılan ‘Filistin’ vurgusu, iktidara yakın medya tarafından öne çıkarıldı.

Şarkıda yer alan “Her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiyem” cümlesindeki ‘nehirden denize’ ifadesi, Filistin mücadelesinin ana sloganı konumunda. Arapça ‘Min el-nahr 'iilaa el-bahr’dan gelen slogan, Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar Filistin’in tamamında herkesin eşit yurttaşlık hakkına sahip olduğu tek ve laik bir devlet kurulmasına işaret ediyor.

"Nehirden denize özgür Filistin"
"Nehirden denize özgür Filistin"
19 Kasım 2023

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümeti, bölgede İsrail’in yanı sıra başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin de kurulmasını, yani ‘iki devletli çözüm’ü savunuyor ve bunu her fırsatta dile getiriyor.

Erdoğan'ın 'iki devletli çözüm' çağrıları

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde, Gazze Şeridi’nde savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana yaptığımız taramada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok konuşmasında ‘iki devletli çözüm’ vurgusu yaptığı görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8, 10, 11, 13 Ekim; 11, 21, 22 Kasım; 1, 5 ve 6 Aralık’taki konuşmalarında “1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması” çağrısı yaptı.

Son 75 yılın muhasebesi
Son 75 yılın muhasebesi
9 Ekim 2023

İsrail’le ‘normalleşme’de Kudüs detayı

6 Aralık 2017 tarihinde dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımıştı. Ancak AKP, Trump’ın bu kararından çok önce Kudüs’ü fiilen “İsrail’in başkenti” olarak kabul etmişti.

Türkiye dâhil birçok ülkenin Tel Aviv’i İsrail’in başkenti olarak tanımasına rağmen AKP, 28 Haziran 2016’da İsrail’le imzaladığı ‘normalleşme’ anlaşmasının Ankara ve Kudüs’te akdedildiğini ilan etti.

Diyanet’ten ‘Kudüs bağlantılı’ umre

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015’ten bu yana Kudüs bağlantılı umre turları düzenliyor.

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye, umre turları için İsrail’le anlaşma yapıldığına dikkat çekmiş, “Diyanet işgali meşrulaştırıyor, İsrail’i normalleştiriyor” diyerek bu turları protesto etmişti.

Fotoğraf: bdsturkiye.org

Askeri ve ekonomik ilişkiler

1990’lı yıllardan itibaren iki ülke arasında gelişen ‘yoğun’ ilişkiler, iniş-çıkışlara rağmen AKP iktidarı döneminde zirve yaptı.

AKP’nin İsrail politikasının en önemli ayağı ekonomik ilişkiler üzerinden şekillendi.

Türkiye ve İsrail arasındaki ticaret hacmi son 20 yılda yüzde 532 artarken, bu ticaretin içinde en büyük ihracat kalemini silah ve savunma sanayiinin temel hammaddeleri oluşturdu.

'Yerli ve milli' şirketlerin yatırım alanı İsrail
7 Kasım 2023

1990’lı yıllarda Doğru Yol Partisi ve Refah Partisi dönemlerinde İsrail’le yapılan askeri anlaşmalar, AKP iktidarı döneminde de sürdü.

AKP döneminde Türkiye, İsrail-NATO ilişkilerine de katkı sundu. 31 Mayıs 2010’daki Mavi Marmara saldırısı sonrası İsrail’in NATO’nun askeri tatbikatlarına katılmasını veto eden AKP, 2012’de bu vetoyu kaldırdı.

2016’da ise AKP’nin bir kez daha kaldırdığı veto sonrası İsrail, NATO’nun Belçika’nın başkenti Brüksel’deki merkez karargâhında daimi ofis açtı.

Türkiye ile İsrail
Türkiye ile İsrail'in Askeri Ortaklığı
1 Haziran 2010

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı nehirden denize tek devletli çözüm iki devletli çözüm Filistin İsrail kudüs
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
[email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

Devamını Göster
bu haberin uzantıları
Gazze'nin kuzeyinde atıksu ve salgın hastalık tehlikesi
8 Ocak 2024
/haber/gazze-nin-kuzeyinde-atiksu-ve-salgin-hastalik-tehlikesi-290288
diğer yazıları
Dikmeceliler jandarma eşliğinde köye gelen iş makinelerinin önünü kesti
27 Aralık 2023
Dikmeceliler jandarma eşliğinde köye gelen iş makinelerinin önünü kesti
Hatay Havalimanı'nda yerinde inşa çalışmaları: "Benzer felaketler yaşandığında hesabını kim verecek?"
25 Aralık 2023
Hatay Havalimanı'nda yerinde inşa çalışmaları: "Benzer felaketler yaşandığında hesabını kim verecek?"
Celalettin Can tahliye edildi
19 Aralık 2023
Celalettin Can tahliye edildi
ÖZAK TEKSTİL DİRENİŞİ
Türkmen: Hukuksuzluk son bulana kadar direnişimiz sürecek
4 Aralık 2023
Türkmen: Hukuksuzluk son bulana kadar direnişimiz sürecek
Antakyalı yönetmen Aktepe: Yüreğimdeki yarayı iyileştiremiyorum
2 Aralık 2023
Antakyalı yönetmen Aktepe: Yüreğimdeki yarayı iyileştiremiyorum
Sayfa Başına Git