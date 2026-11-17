Sözcü TV ve sozcu.com.tr’ye yapılan polis baskınına ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına gazetecilik meslek örgütleri, sendikalar ve muhalefet partilerinden tepkiler geldi.

Açıklamalarda basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve gazetecilerin iş güvencesi öne çıktı:

Basın meslek örgütleri

Türkiye Gazeteciler Sendikası: TELE1, Halk TV ve şimdi de Sözcü TV! Bu saldırı halkın haber alma hakkını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Kanallara tek tek yapılan kayyum atamaları haberin halkla buluşmasını engellemektedir. İktidarı bu uygulamalardan vazgeçmeye, basın özgürlüğü ve haber alma hakkına saygı duymaya çağırıyoruz!

DİSK Basın-İş: Sözcü TV’ye kayyım atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik vurulan ağır bir darbedir, asla kabul edilemez. Geçmişte farklı medya kuruluşlarında yaşanan hukuksuz uygulamaların bugün Sözcü TV’de tekrarlanması, ülkemizde basın alanındaki güvencesizliğin ve keyfiliğin ne denli derinleştiğini gözler önüne sermektedir.

Bu karar sadece bir ekranı karartmakla kalmamış; arka plandaki teknik ekipten habercilere kadar yüzlerce basın emekçisinin emeğini, ekmeğini ve geleceğini de belirsizliğe sürüklemiştir. Bu zor süreçte Sözcü TV’nin tüm emekçileriyle omuz omuza olduğumuzu vurguluyoruz.

Demokrasinin ve özgür basın mücadelesinin en temel şartı olan haber alma hakkına ve meslektaşlarımızın haklı mücadelesine tüm kamuoyunu sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD): ÇGD olarak Sözcü TV emekçileri başta olmak üzere, baskılara ve müdahalelere maruz kalan tüm meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz. TELE1’in ardından Halk TV, şimdi de Sözcü TV... Türkiye’de bağımsız medyaya yönelik kayyum uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. Gazeteciler baskıyla, medya kuruluşları kayyumlarla susturulmak isteniyor.

Basın kuruluşlarını kayyum eliyle kontrol altına almaya, gazetecilerin haber yapma özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Unutulmamalıdır ki basın özgürlüğüne yönelik her müdahale, toplumun haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne yöneliktir.

Gerçeğin üzerini örtemez, gazetecileri susturarak hakikati yok edemezsiniz. Gazetecilik suç değildir. Özgür basın susturulamaz.

Siyasiler

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel: Halk TV'nin ardından şimdi de Sözcü TV'nin kapısında polisler var, kayyım var. Artık en küçük eleştiriye, tek bir gerçeğin duyulmasına bile tahammülleri kalmadı. Köşeye sıkıştılar, bataklığa battılar. Bunun için, kendilerinden olmayan ne varsa kim varsa boğmaya çalışıyorlar. Bir koltuk uğruna memleketi bu hale getirenlere yazıklar olsun. Ama ne susacağız ne korkacağız ne de teslim olacağız.

Bu milletin sesinin yükselmesine isyanının duyulmasına, feryadının yankılanmasına asla mani olamayacaksınız. Mutlaka bir yol bulacağız. Bu diktatör bozuntularına teslim olursak, bu milleti onların ellerine teslim edersek, yüreğimiz kurusun.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Sözcü TV’ye yapılan operasyon ve fiili çökme girişimi, hangi gerekçeye dayandırılmaya çalışılırsa çalışılsın; demokrasiye, hukuka, adalet duygusuna ve halkın haber alma hürriyetine yöneltilmiş açık bir darbedir. Türkiye konuşacak ve hakikatin sesi susturulamayacaktır!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş: Tele1, Halk TV ve şimdi Sözcü TV. Sabah 04.20’de stüdyo basarak televizyon kanalına kayyum atayan iktidar, gerçeğe, halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı savaşıyor.

Sermayenin Saray rejimi; milletvekillerini, belediye başkanlarını cezaevlerinde tutarak halkın iradesine nasıl el koyduysa, bugün de kendisine biat etmeyen basın kuruluşlarını aynı zorbalıkla susturmaya çalışıyor. Susmayacağız, gerçekleri haykırmaya, hırsızlara ve faşizme karşı mücadeleye devam edeceğiz.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Artık yeter. Kayyımı olağan bir yönetim biçimi haline getiremezsiniz. Halk TV’den sonra şimdi de Sözcü TV’ye kayyım atandı. Kayyım, muhalif basını susturmanın olağan aracına dönüştürüldü. Basın tek sesliliğe zorlanıyor, halkın haber alma hakkı gasp ediliyor. Bu kayyım düzenini kabul etmiyoruz. Hiçbir baskı, halkın gerçeğe ulaşma hakkını ortadan kaldıramaz. Gözaltındaki yöneticiler derhal serbest bırakılmalı, kayyım kararı kaldırılmalıdır.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Sözcü Tv’ye polis baskını yapılarak kayyum atanmış. Muhalif tek bir basın organı kalmayıncaya kadar bütün televizyon ve gazeteler düşman ceza hukuku uygulaması ile kapatılıyor.

SOL Parti: Karanlığa teslim olmayacağız. Biri, ikisi değil; hepsi birlikte halkı soydular, fonlarda milyarları götürdüler. Şimdi suçlarını gizlemek, gerçeklerin üzerini örtmek için muhalif medyayı karartıyorlar. T24... HALK TV... Şimdi de SÖZCÜ TV... Basın emekçilerin yanındayız. Gün bu zorbalığa karşı birlik günüdür.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın: İzlediği yayın çizgisi ile Türkiye’nin basın-yayın hayatına damga vurmuş ve muhalif çizgide yayın yapan Sözcü medya grubuna kayyum atanması, şüphesiz ki bir hukuki süreçten ziyade milletin alternatif haber alma hakkına ve siyasi muhalefetin anayasal haklarının bertarafı için atılmış hukuksuz ve cüretkar bir son adımdır. 'Tek adam' sistemi 9. yılında Türkiye’nin eksik demokrasisini ve demokratik düzenini tek adam sermayesi, tek adam yargısı ve tek adam basını inşa ederek ortadan kaldırabilecek seviyeye gelmiştir. Türkiye’de demokratik hukuk devletinin yeniden inşası için kararlı bir şekilde siyasi mücadele yapmak, her vatansever Türk evladı için bir vatan borcu haline gelmiştir.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Sözcü TV ve internet sitesine kayyım atanması, yalnızca bir medya kuruluşuna yönelik müdahale değil, doğrudan halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdittir. Medya kuruluşlarının sahiplerine yönelik iddialar ve yürütülen soruşturmalar, o kurumlarda görev yapan gazetecilerin, çalışanların ve yayın organlarının zarar görmesine gerekçe olamaz. Hukuki sorumluluk şahsidir. Bunun bedeli basın emekçilerine ve halkın haber alma hakkına ödetilemez.

Halkın gerçekleri öğrenmesini engellemek, farklı sesleri susturmak ve eleştirel gazeteciliği baskı altına almak demokratik bir hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz. Basın özgürlüğü, yalnızca iktidarın duymak istediklerini söyleme özgürlüğü değildir. Gazetecilik suç değildir. Halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması, demokrasinin en temel güvencelerinden biridir. Ekranları susturarak gerçekleri ortadan kaldıramazsınız. Halkın haber alma hakkını, özgür basını ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Kendi hırsları ile, kendi hırsızları ile, kurdukları yolsuz düzenle mücadele edemeyen, nitekim bir ‘organize şebeke’ gibi tepeden tırnağa suça bulaşan iktidar, suç işlerken yakalanıp kendisini çeken kameramana saldıran kriminal tipler gibi tepki veriyor. Bugün de Sözcü Televizyonu'na kayyım atadılar. Son 20 ayda bu, kayyım atadıkları 11. Tv kanalı.

Daha evvel de söylemiştim; iktidarın, AKP’nin ‘fon hırsızları’nı açıklayacağı, millet adına bunlarda hesap soracağı falan yok. Zira bu AKP’nin yeni ve son kurumsal hırsızlığı. 128 Milyar doları da ayakkabı kutularını da gördük. Dertleri daha fazla isim ifşa olmasın, dertleri daha konuşulmasın. Aslında mesele yeni bir ‘dokunan yanar’ meselesi. Anayasa’nın 28. maddesi açıktır, 'Basın hürdür, sansür edilemez' Hukukun siyasi hesaplara göre işletildiği, eleştirinin cezalandırıldığı, farklı seslerin baskı altında tutulduğu bir düzenin demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir. Devletin gücü, basını susturmak için değil; vatandaşın haklarını, hürriyetlerini ve hukukunu korumak için vardır. Hiç kimse unutmasın, iktidarlar geçicidir. Milletin egemenliği, hukukun üstünlüğü ve hürriyetler kalıcıdır.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer: Önce TELE1, ardından Halk TV, şimdi de Sözcü TV… Televizyon kanallarını birer birer kayyım kıskacına alıyorlar. Çünkü gerçeklerin duyulmasından korkuyorlar. Eleştiriye tahammülleri yok. Kendilerinden olmayan herkesi, her sesi susturabileceklerini sanıyorlar. Bu milletin sesini hiçbir kayyım, hiçbir baskı susturamayacak. Türkiye bu karanlığa teslim olmayacak.

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu: Sözcü TV’ye atanan kayyım zaten 'şekli' olarak ilerletilen demokrasi ve hukuk devletinin 'fiili' olarak askıya alınmasıdır. Fon yolsuzluğunun, vurgunun, talanın ayyuka çıktığı bugünlerde milletin parasını çalanların intikamını muhalefetten böyle mi alıyorsunuz? TELE 1 ve Halk TV operasyonlarının ardından Sözcü TV’ye yönelik bu müdahalenin ardında başka bir şeylerin hazırlığı mı var? Sözcü TV’nin ve basın emekçilerinin yanındayız, bugünler de geçecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yargıtay’ın bozduğu bir dosya gerekçe gösterilerek Sözcü TV’ye kayyum atanıyor. Üstelik gerekçe gösterilen fiilin, Sözcü TV’nin henüz yayın hayatında olmadığı bir döneme ait olduğu belirtiliyor. Hukukun temelinde adalet, demokrasinin temelinde ise özgür basın vardır. Ülkemiz bu görüntüleri hak etmiyor.

Barolar-hukukçular

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan: Anayasa’nın 26. ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi uyarınca, basın özgürlüğüne yönelik her müdahalenin kanunilik, meşru amaç, demokratik toplumda gereklilik ve ölçülülük koşullarını karşılaması zorunludur. Bugün, yayın kuruluşlarının editoryal bağımsızlığına yönelik ezbere dönüşen sistemli müdahaleler, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını doğrudan tehdit ediyor. Daha da önemlisi, bu müdahaleler basının kamusal denetim işlevini de ortadan kaldırma tehlikesi taşıyor. Operasyonun başladığı andan itibaren Sözcü TV’nin avukatı meslektaşımız Av. Ersan Barkın ile irtibat halindeyiz. Yaşanan süreci yakından takip ediyor, bu hukuksuzluğa karşı meslektaşımızla ve basın emekçileriyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

İzmir Barosu: Sözcü TV ve sozcu.com.tr’ye yönelik gerçekleştirilen operasyon ve ardından alınan kayyım ataması kararı, anayasal güvence altındaki basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelmiş ağır bir müdahaledir. Demokratik bir hukuk devletinde basın kuruluşları, kamu adına denetim görevi üstlenen ve çoğulculuğun teminatı olan kurumlardır. Yayın kuruluşlarına yönelik polis baskınları ve idari tasarruflarla yönetimlerine el konulması, yalnızca ilgili basın organını değil, yurttaşların gerçeklere ulaşma ve özgürce haber alma hakkını doğrudan hedef almaktadır.

Anayasa’nın 26. ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi uyarınca basın hürdür, sansür edilemez ve idari ya da cezai tedbirlerle susturulamaz. Kayyım uygulamalarının bir cezalandırma ve yayın çizgisine müdahale aracına dönüştürülmesi, hukuk güvenliği ve mülkiyet hakkı ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. İzmir Barosu olarak; hukukun üstünlüğünü, ifade ve basın özgürlüğünü savunma sorumluluğumuz gereği bu hukuka aykırı müdahaleyi kabul etmediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Yetkilileri derhal anayasal sınırlara dönmeye, basın üzerindeki baskılara son vermeye ve kayyım kararından vazgeçmeye davet ediyoruz. Özgür basının ve halkın haber alma hakkının savunucusu olmaya devam edeceğiz.

(HA)