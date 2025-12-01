Sozcu TVyê 15 rojnameger ji kar derxistin

Sozcu TVyê derhênerê weşana giştî jî di nav de 15 kes ji kar derxistin.
Ozgur Çakmakçi ku ji damezrandina Sozcu TVyê ji 1ê Adara 2023an ve Derhênerê Weşana Giştî ye. Çakmakçi îro sibê di peyamekê de ji hevkarên xwe re derxistina xwe ragihand:
“Ji îro ve, ez dev ji derhêneriya weşana giştî a Sozcu TVyê berdidim. Ger min bi nezanî dile kesekî/ê şikandibe, bila ji qisûra min nenêrin. Ne plaza lê kolan yên me ne,bê guman em ê hev bibînin û biaxivin.”
Edîtor, nûçegîhan, pêşkêşvan...
Piştî peyama xatirxwestinê ya Ozgur Çakmakçi, agahî belav bû ku 14 kesên din ji kanalê hatine derxistin. Kesên ku heta niha navên wan hatine eşkerekirin ev in:
- Koordînatorê Weşana Sozcu TVyê Hakan Durmuş
- Rêvebera Nûçeyan Emel Okaygun
- Bernameger Gulşah İnce
- Rêveberê Nûçeyan a Sozcu TVyê Dora Menguç
- Rêveberê Nûçeyên Sozcu TVyê yê Stenbolê Cem Ozkeskin
- Rêvebirê Pêwendiyan ê Saziyê Denîz Akbulut
- Nûçegihan Ozan Kellecî, Firat Fîstîk, Meral Danyıldız û Mehmet Bal.
- Edîtor Serkan Alan
- Kameraman Onurcan Kankal
Îdiaya Yılmaz Ozdil
Li gorî agahiyên ku bîanetê bi dest xistine, Yilmaz Ozdîl li pişt ji kar derxistinan e. Tê îdiakirin ku Ozdîl anîne serê Sozcu TVyê.
(HA/AY)