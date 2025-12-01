Sözcü TV’de işten çıkarmalar

Sözcü TV, aralarında genel yayın yönetmeni ve ekran yüzlerinin de olduğu 15 kişiyi işten çıkarttı.

Kanalın kurulduğu 1 Mart 2023’ten bu yana Sözcü TV’nin Genel Yayın Yönetmeni olan Özgür Çakmakçı, ayrılığı sabah saatlerinde çalışma arkadaşlarına bir mesajı göndererek duyurdu.

“Profesyonel hayatta başlangıçlar ve bitişler çok doğaldır, bugün de bunlardan birini yaşıyoruz.” diyen Çakmakçı mesajını şöyle bitirdi:

"Bağımsız gazetecilik ve yayıncılık yapmanın hiç bu kadar zor olmadığı bir dönemde hepiniz yaptığınız işlerle parladınız, ülkeye umut oldunuz. Siz olmasaydınız ne bu marka ne de bu başarılar olurdu. Sizinle çalışmak bir onurdu. İyi ki varsınız.

Bugün itibariyle Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılıyorum. İstemeden kalbini kırdığım birileri varsa kusura bakmasın. Plazalar değil ama sokaklar bizim, elbet kavuşur, konuşuruz.

Bu yolun sonuna geldik ama yolculuk elbette başka yollarda devam edecek. Kalın sağlıcakla...”

Editör, muhabir, sunucu...

Özgür Çakmakçı’nın veda mesajının ardından kanalda 14 ismin işten çıkartıldığı bilgisi geldi. Şu ana kadar isimleri netleşenler şöyle:

Sözcü TV Yayın Koordinatörü Hakan Durmuş

Haber Müdürü Emel Okaygün

Sunucu Gülşah İnce

Sözcü TV Haber Müdürü Dora Mengüç

Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin

Kurumsal İletişim Yöneticisi Deniz Akbulut

Muhabirler Ozan Kelleci, Fırat Fıstık, Meral Danyıldız ve Mehmet Bal

Editör Serkan Alan

Kameraman Onurcan Kankal

"Sözcü TV'den yönetim değişikliği nedeniyle..."

Gülşah İnce işten çıkartıldığını ”Sözcü Tv'de yönetim değişikliği nedeniyle yeni yönetimin çalışmak istemediği meslektaşlarımdan biri de benim... Yollar ayrıldı. 15:00'teki yayın iptal” sözleriyle duyurdu.

İşine son verilen Fırat Fıstık "2 yıldır emek verdiğim Sözcü TV'den yönetim değişikliği nedeniyle bugün 14 çalışma arkadaşımla birlikte çıkarıldığımı öğrendim. Şartlar ne kadar zor olsa da, elbette gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Yeni yerlerde buluşmak dileğiyle." dedi.

Meral Danyıldız “Başladığımda kanal daha açılmamıştı. 1 Aralık 2025 sabahı yine son üç yıldır olduğu gibi haber yapmak için Sözcü TV’ye geldim. Ardından İK aradı ve işime son verildiğini öğrendim. Benimle birlikte sanırım 14 arkadaşım da aynı tebliği aldı… Nedenini hâlâ bilmiyoruz. Yarın göreve başlayacak yeni yönetime de bu vesileyle hayırlı olsun. Böylece kovulmak nasıl bir deneyimmiş, onu da görmüş oldum. Her şey geçer. Önemli olan alnının akıyla, vicdanın rahat ayrılmak. Benim içim, gönlüm, vicdanım çok rahat. Bundan ötürü çok mutluyum. Gerisi artık kısmet.” diye paylaşım yaptı.

Dora Mengüç ise “Sözcü TV’deki ikinci dönemim bugün itibarıyla sona erdi. Nedenini tahmin edebiliyorum. Ancak herhangi bir gerekçe sunulmaksızın ilk kez işten çıkartılıyorum. Benimle birlikte birçok gazeteci arkadaşım da öyle. Tek derdimiz haber yaparken vicdanlı durmaktı. Meslek hayatım boyunca hiç yitirmediğim vicdanı ve hakkaniyeti Sözcü'de de yitirmediğimi düşünüyorum. Bugün meslek hayatım için nişanedir. Enseyi karartmadan yola devam.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil iddiası

bianet’in ulaştığı kaynaklara göre işten çıkarmaların arkasında Yılmaz Özdil var. Özdil’in Sözcü TV’nin başına geçtiği iddia ediliyor.

