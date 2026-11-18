İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı. Sözcü grubunun İstanbul'daki binası ise dün sabah çok sayıda polis tarafından basıldı.

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Kayyım kararına muhalefet partilerinin liderleri ve gazetecilik örgütleri tepki gösterdi. Kayyım atanmayan Sözcü Gazetesi ise 18 Kasım tarihli sayısının manşetinde “Fon kurbanı olduk” ifadesini kullandı.

Gazetenin birinci sayfasında, Sözcü Grubu'nun yayın çizgisi üzerinden kayyım kararına tepki gösterildi. Manşette, gazetenin “gerçeklere sırtını dönmediği”, “güçlünün değil ezilenlerin sesini duyurduğu” ve “kimsenin karşısında eğilip bükülmediği” ifadelerine yer verildi.

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Gazete, milyarlık fon vurgununun peşini bırakmadığı için hedef seçildiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yüzden bir iftirayla hedef seçildi. Şafakta yüzlerce polisle basıldı, kayyum atandı.”

Sözcü Gazetesi, manşetinde yayın politikasının gazetecilik faaliyetinden ibaret olduğunu savunarak, halkın haber alma hakkını savunmaya ve yolsuzluk iddialarını sorgulamaya devam ettiğini belirtti.

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Ne olmuştu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Kasım 2026'da Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Sözcü TV'nin İstanbul Maslak'taki binasında arama yaptı. Operasyon kapsamında Sözcü Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı, eski Genel Müdür Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık, operasyonun Sözcü Medya Grubu'nun sahibi Burak Akbay hakkında yürütülen FETÖ/PDY üyeliği ve terörizmin finansmanına ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının incelendiği ve Akbay'ın yurt dışındaki banka hesapları üzerinden Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'yi finanse ettiği iddiasına yer verildi. Başsavcılık, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığını belirtti. Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın ise kayyım kararının Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsadığını, basılı Sözcü, Tavır ve Korkusuz gazetelerine kayyım atanmadığını açıkladı. Barkın, soruşturmanın dayandırıldığı dosyanın geçmişine dikkat çekerek, söz konusu dosyada daha önce beraat kararı verildiğini ve Yargıtay sürecinde hukuka aykırılık bulunmadığının belirtildiğini söyledi.

(FY)