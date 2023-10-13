Söyleşi: Dezenformasyon yasasının bir yılı

P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği bünyesinde 2017’den itibaren basın ve ifade özgürlüğü gelişmelerini takip eden Expression Interrupted platformu, yürürlüğe girmesinin birinci yıl dönümünde dezenformasyon yasasının ele alınacağı bir söyleşi düzenliyor.

16 Ekim Pazartesi akşamı gerçekleşecek söyleşide İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) avukatlarından Melike Türkay ile Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Raportörü Erol Önderoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

“Yanıltıcı bilginin yayılmasını engelleme” amacıyla çıkarıldığı savunulan yasanın sınırlarının, unsurlarının, dayanaklarının neler olduğu, kanunun hayata nasıl geçirildiği ve basın özgürlüğü üzerindeki etkileri söyleşide somut örnekler üzerinden konuşulacak.

Moderatörlüğünü gazeteci Canan Coşkun’un üstlendiği söyleşi, 16 Ekim saat 19.00’da Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde gerçekleşecek.

Etkinliği izlemek isteyenlerin buradaki linkten kayıt yaptırması gerekiyor.

(HA)