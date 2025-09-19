ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Eylül 2025 08:46
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2025 08:48
1 dk Okuma

“Soykırıma müzik yok” diyerek 400’den fazla sanatçı İsrail’i boykot ediyor

Boykota destek veren isimler arasında Massive Attack, Primal Scream, Japanese Breakfast, şarkıcı Carole King, Rina Sawayama ve Mo da bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
“Soykırıma müzik yok” diyerek 400’den fazla sanatçı İsrail’i boykot ediyor
Fotoğraf: AA

Dünya çapında 400’ün üzerinde müzisyen ve sanatçı, Gazze’de Filistin halkına yönelik saldırıları protesto etmek için İsrail’deki dijital yayın platformlarından eserlerini çektirme kararı aldı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yol açtığı insani kriz, özellikle çocukların maruz kaldığı açlık ve yoksulluk görüntüleri nedeniyle küresel çapta tepkilere yol açıyor. Haaretz’in aktardığına göre, “Soykırıma müzik yok” sloganıyla başlatılan girişime katılan sanatçılar, kültürel boykot çağrısında bulunarak eserlerinin İsrail’de erişime kapatılmasını istedi.

Boykota destek veren isimler arasında Massive Attack, Primal Scream,  Japanese Breakfast, şarkıcı Carole King, Rina Sawayama ve Mo da bulunuyor.

Kampanyanın organizatörleri, bu adımın sadece sanatçıların bireysel tavrı olmadığını; aynı zamanda Sony, Universal, Warner gibi büyük plak şirketlerine baskı kurarak, Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrası uygulanan kültürel yaptırımlara benzer bir süreci teşvik etmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Kültür tek başına bombaları durduramaz, ancak siyasi baskıyı artırabilir, kamuoyunu adaletin yanında konumlandırabilir ve insanlığa karşı suç işleyen devletlerle normalleşmeye karşı durabilir” denildi.

Gazze’deki saldırılara tepki olarak dünya genelinde kültür, sanat ve spor alanlarında farklı boykot ve protesto eylemleri sürüyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail gazze ablukası Filistin
ilgili haberler
Fazıl Say: Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta
17 Eylül 2025
/haber/fazil-say-gazze-de-yapilan-bir-soykirimdir-nokta-311587
İsrail'in, Gazze'ye kara saldırısı başladı, binlerce Filistinli kentten kaçıyor
17 Eylül 2025
/haber/israil-in-gazze-ye-kara-saldirisi-basladi-binlerce-filistinli-kentten-kaciyor-311586
Birleşmiş Milletler: İsrail’in Gazze'ye yönelik eylemleri soykırımdır
16 Eylül 2025
/haber/birlesmis-milletler-israilin-gazze-ye-yonelik-eylemleri-soykirimdir-311577
Küresel Sumud Filosu'nun 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşması hedefleniyor
16 Eylül 2025
/haber/kuresel-sumud-filosu-nun-2-hafta-icinde-gazze-ye-ulasmasi-hedefleniyor-311568
İsrail ordusu bir kez daha Gazze'ye saldırıyor
16 Eylül 2025
/haber/israil-ordusu-bir-kez-daha-gazze-ye-saldiriyor-311539
Küresel Sumud Filosu'ndaki 11 tekne Gazze'ye doğru yelken açtı
15 Eylül 2025
/haber/kuresel-sumud-filosu-ndaki-11-tekne-gazze-ye-dogru-yelken-acti-311528
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Fazıl Say: Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta
17 Eylül 2025
/haber/fazil-say-gazze-de-yapilan-bir-soykirimdir-nokta-311587
İsrail'in, Gazze'ye kara saldırısı başladı, binlerce Filistinli kentten kaçıyor
17 Eylül 2025
/haber/israil-in-gazze-ye-kara-saldirisi-basladi-binlerce-filistinli-kentten-kaciyor-311586
Birleşmiş Milletler: İsrail’in Gazze'ye yönelik eylemleri soykırımdır
16 Eylül 2025
/haber/birlesmis-milletler-israilin-gazze-ye-yonelik-eylemleri-soykirimdir-311577
Küresel Sumud Filosu'nun 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşması hedefleniyor
16 Eylül 2025
/haber/kuresel-sumud-filosu-nun-2-hafta-icinde-gazze-ye-ulasmasi-hedefleniyor-311568
İsrail ordusu bir kez daha Gazze'ye saldırıyor
16 Eylül 2025
/haber/israil-ordusu-bir-kez-daha-gazze-ye-saldiriyor-311539
Küresel Sumud Filosu'ndaki 11 tekne Gazze'ye doğru yelken açtı
15 Eylül 2025
/haber/kuresel-sumud-filosu-ndaki-11-tekne-gazze-ye-dogru-yelken-acti-311528
Sayfa Başına Git