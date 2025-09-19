“Soykırıma müzik yok” diyerek 400’den fazla sanatçı İsrail’i boykot ediyor

Dünya çapında 400’ün üzerinde müzisyen ve sanatçı, Gazze’de Filistin halkına yönelik saldırıları protesto etmek için İsrail’deki dijital yayın platformlarından eserlerini çektirme kararı aldı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yol açtığı insani kriz, özellikle çocukların maruz kaldığı açlık ve yoksulluk görüntüleri nedeniyle küresel çapta tepkilere yol açıyor. Haaretz’in aktardığına göre, “Soykırıma müzik yok” sloganıyla başlatılan girişime katılan sanatçılar, kültürel boykot çağrısında bulunarak eserlerinin İsrail’de erişime kapatılmasını istedi.

Boykota destek veren isimler arasında Massive Attack, Primal Scream, Japanese Breakfast, şarkıcı Carole King, Rina Sawayama ve Mo da bulunuyor.

Kampanyanın organizatörleri, bu adımın sadece sanatçıların bireysel tavrı olmadığını; aynı zamanda Sony, Universal, Warner gibi büyük plak şirketlerine baskı kurarak, Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrası uygulanan kültürel yaptırımlara benzer bir süreci teşvik etmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Kültür tek başına bombaları durduramaz, ancak siyasi baskıyı artırabilir, kamuoyunu adaletin yanında konumlandırabilir ve insanlığa karşı suç işleyen devletlerle normalleşmeye karşı durabilir” denildi.

Gazze’deki saldırılara tepki olarak dünya genelinde kültür, sanat ve spor alanlarında farklı boykot ve protesto eylemleri sürüyor.

(EMK)