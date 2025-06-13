Sosyalistlerin İsrail saldırısına yanıtı: "Türkiye İsral'le tüm ilişkilerini açıkça kesmeli"

Türkiye'deki sosyalist partiler bir araya gelerek İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı yazılı açıklama yayımladı.

Devrimci Parti, Emek Partisi (EMEP),Emekçi Hareket Partisi (EHP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Sosyalistler Partisi (SOLDEP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), ve Yeşil Sol Parti (Yeşil Sol) ortak açıklamalarında İsrail'in Filistin'de yürüttüğü operasyonlar ve öldürdüğü sivilleri hatırlattılar, İsrail'in İran'a saldırma gerekçelerinin hiçbir geçerlik ve haklılığı olmadığını açıklayarak, Türkiye'nin İsrail'e bölgeye yönelik askeri harekatlarında destek vermekten vazgeçmesi konusunda uyardılar.

Açıklamanın başlıca bölümleri şöyle:

Cezasızlıkla önü açılmış saldırganlık

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana hiçbir insani ve vicdani sınır tanımadan Filistin'de yürüttüğü soykırım savaşı 60 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Tüm dünyanın gözleri önünde yürütülen sistematik aç bırakma Gazze'yi adeta bir ölüm kampına dönüştürdü. ABD ve Kuzey Atlantik ittifakı (NATO)'nun sağladığı sonsuz güvence altında yürütülen soykırım, Lübnan'da Hizbullah'a vurulan ağır darbeler ve Suriye'de HTŞ iktidarının seyirci kalarak yol açtığı işgalin genişletilmesiyle devam etti.

Savaş suçlusu Netanyahu, iran'a saldırmaktan başka çarelerinin kalmadığını, iran'ın atom bombası üretecek seviyeye ulaştığını ve israil'i soykırımla tehdit ettiğini anlatarak tüm dünyaya açıkça yalan söylüyor.

Cezasızlıkla önü açılmış, gözü dönmüş bu saldırganlık Ortadoğu'da savaşı büyütmeyi, bölge ülkelerini ABD'nin başını çektiği emperyalist düzen ile barışmaya zorlayarak halkları boyunduruğu altına almayı hedefliyor. Yaşananların bedelini tüm ülkelerden halklar ödüyor; savaş ve saldırganlık, halklar için kanı, gözyaşını ve acıları büyütmekten başka bir şey getirmiyor.

Cumhur İttifakı İsraille işbirliği yapıyor

Diğer yandan İsrail karşıtı tüm söylemlerine karşın saray rejiminin ve Cumhur ittifakı'nın, Siyonist rejimle işbirliği yaptığı, bu işbirliğinin halen de devam ettiği defalarca ortaya çıktı.

İsrail'in petrol ihtiyacının büyük bölümü Türkiye toprakları üzerinden gönderilen Azeri petrolü ile karşılanmakta, siyasi iktidar ise bu sevkiyatlara göz yumarak/ortak olarak halkların kanı üzerinden yükselen savaştan kazanç elde etmeye odaklanmaktadır. Türkiye limanları israil'e yük ve askeri malzeme taşıyan gemilere kapatılmamış; ilan edilen resmi kararlara karşın israil ile ticaret örtük ve aldatıcı hilelerle devam etmektedir.

Türkiye İsrail'le ilişkilerini açıkça kesmelidir Tarihsel bir dönemin eşiğinden Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz: iktidarların ve sermayenin halkı aldatan ikiyüzlü politikalarına kimse kanmamalıdır! Türkiye'de iktidar ve sermaye, İsrail ile tüm ilişkilerini açık, kesin ve ikna edici bir şekilde kesmeli, Türkiye üzerinden israil'e petrol sevkiyatı durdurulmalı, Türkiye'nin limanları ve hava sahası israil'in tüm faaliyetlerine kapatılmalıdır. Barışın toplumsallaşmasının konuşulduğu bu günlerde kimse unutmamalıdır ki, bölgesel ve küresel barış tesis edilmedikçe kalıcı bir barışın koşulları oluşmayacaktır!

Sermayenizde halkların kanı var

İktidarı uyarıyoruz:

Kazanmakta oluğunuz sermayede halkların kanı var! Bu ikiyüzlülüğe biran önce son verin ve İsrail'e savaş desteği vermekten derhal vazgeçin!

Uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz: Daha fazla kan akmadan, gezegenimiz daha fazla tahrip edilmeden, tüm ülkelerden halklar daha çok acı çekmeden bu saldırganlığı durdurmak için herkes yapabileceğinin en fazlasını yapmalıdır. Emperyalist-Siyonist ittifakın ve egemen güçlerin tırmandırdığı bu savaşı ancak halkların bağımsız, eşit, barışçıl. demokratik temelde bir arada yaşamak için dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmesi durdurabilir!

(AEK)