Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nden İsrail'e çağrı: "David Adler'i serbest bırakın"

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), üyesi olduğu İlerici Enternasyonal’in Genel Koordinatörü olan ve Küresel Sumud Filosu’nda yer aldığı için İsrail donanmasının Gazze açıklarındaki korsanlığı sonucu kaçırılan David Adler ile diğer Sumud yolcuları hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada David’in ve bütün filo üyelerinin bir an önce serbest bırakılarak memleketlerine iade edilmesini talep edildi.

SYKP‘nin açıklaması şöyle:

"[...] Sumud gönüllüleri arasında İlerici Enternasyonal Eş Genel Koordinatörü, yoldaşımız David Adler de bulunuyor. Arkadaşlarından ve yoldaşlarından edindiğimiz son bilgilere göre, David’in sağlık durumu iyi.

"David’in, bu filonun oluşturulmasında ve seferin sürdürülmesinde gösterdiği özveri ve yararlılık dayanışma hareketinin en değerli örneklerinden biridir. Onun cesareti ve örgütçü gayreti, Gazze’ye insani yardım ulaştırma çabalarının başarısında belirleyici bir rol oynamıştır. David’in alıkonulmasını kınıyor; onun dayanışma ve direnişin önemli bir parçası olduğunu teyit ediyoruz. David’in bir an önce serbest bırakılarak memleketine iade edilmesini talep ediyoruz.

"SYKP olarak, kaçırılan ve gözaltında tutulan (14 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dahil) tüm Sumud Filosu üyelerinin koşulsuz serbest bırakılmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan bu sivil inisiyatif, insanlık onurunu savunan küresel bir vicdan hareketidir.

"Bu nedenle bir kez daha yineliyoruz: Gazze’ye yönelik abluka derhal kaldırılmalı, işgal ve soykırım son bulmalıdır. İsrail’e tam bir siyasi, ekonomik ve askeri ambargo uygulanana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."