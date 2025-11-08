Sosyalist Vedat Akdamar, toprağa verildi

Gençlik yıllarından itibaren Türkiye sosyalist hareketi içinde yer alan ve “Göztepeli Delikanlı Vedat” olarak da anılan Vedat Akdamar, bugün Merdivenköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

71 yaşındayken, 6 Kasım’da, hayatını kaybeden Akdamar’ın cenazesi öğle namazının ardından Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii’nden kaldırıldı.

Cenaze törenine Akdamar’ın ailesi, Eğitim Sen ve Türkiye sosyalist hareketindeki yol arkadaşlarının yanı sıra, İngilizce öğretmenliği yaptığı yıllardan onu tanıyan çok sayıda öğrencisi de katıldı.

Göztepe Kültür Derneği ve Kurtuluş

Cenaze töreninde konuşan yol arkadaşlarından Mustafa Kemal Kaçaroğlu, Akdamar’ı şöyle anlattı:

“Yaşadığı sürece sosyalizm mücadelesine gönül vermiş bir yoldaşımızı bugün yıldızlara uğurladık. Antifaşist mücadelenin zorlu koşullarında yoldaşlarımızın yasını tutmaya bile vakit bulamıyorduk. Şimdi doğanın hainliği içerisinde yoldaşlarımızı tek tek uğurlamak bize acı veriyor. Vedat arkadaş, Ali Küçük’ün öncülük ettiği Göztepe Kültür Derneği’nde örgütlendi. 1976 yılında Kurtuluş Hareketi’ne katıldı. Onların bir örgüt evi vardı, haftanın üç gününü birlikte geçirirdik. Göztepe Kültür Derneği, bu bölgede antifaşist mücadelede önemli bir yere sahipti. Vedat arkadaşımız da Göztepe’deki antifaşist mücadelenin önemli isimlerinden biriydi. O, her daim güleryüzlülüğü ve mütevazılığıyla bizimle birlikteydi. Onun şahsında devrim yolunda hayatını kaybeden tüm yoldaşlarımızı selamlıyorum.”

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) ise Akdamar’ın vefatının ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Göztepeli Delikanlı Vedat’ı devrim ve sosyalizm mücadelesinde yaşatacak, anısını sosyalist yeniden kuruluş kavgamızda onurla taşıyacağız.”