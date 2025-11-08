ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2025 16:29
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2025 16:34
2 dk Okuma

Sosyalist Vedat Akdamar, toprağa verildi

“Göztepeli Delikanlı Vedat” olarak tanınan devrimcinin yaşamı, 12 Eylül’ün karanlık günlerinden eğitimcilik yıllarına uzanan bir direniş hikâyesi olarak anıldı.

Sosyalist Vedat Akdamar, toprağa verildi
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

Gençlik yıllarından itibaren Türkiye sosyalist hareketi içinde yer alan ve “Göztepeli Delikanlı Vedat” olarak da anılan Vedat Akdamar, bugün Merdivenköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

71 yaşındayken, 6 Kasım’da, hayatını kaybeden Akdamar’ın cenazesi öğle namazının ardından Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii’nden kaldırıldı.

Cenaze törenine Akdamar’ın ailesi, Eğitim Sen ve Türkiye sosyalist hareketindeki yol arkadaşlarının yanı sıra, İngilizce öğretmenliği yaptığı yıllardan onu tanıyan çok sayıda öğrencisi de katıldı.

Göztepe Kültür Derneği ve Kurtuluş

Cenaze töreninde konuşan yol arkadaşlarından Mustafa Kemal Kaçaroğlu, Akdamar’ı şöyle anlattı:

“Yaşadığı sürece sosyalizm mücadelesine gönül vermiş bir yoldaşımızı bugün yıldızlara uğurladık. Antifaşist mücadelenin zorlu koşullarında yoldaşlarımızın yasını tutmaya bile vakit bulamıyorduk. Şimdi doğanın hainliği içerisinde yoldaşlarımızı tek tek uğurlamak bize acı veriyor. Vedat arkadaş, Ali Küçük’ün öncülük ettiği Göztepe Kültür Derneği’nde örgütlendi. 1976 yılında Kurtuluş Hareketi’ne katıldı. Onların bir örgüt evi vardı, haftanın üç gününü birlikte geçirirdik. Göztepe Kültür Derneği, bu bölgede antifaşist mücadelede önemli bir yere sahipti. Vedat arkadaşımız da Göztepe’deki antifaşist mücadelenin önemli isimlerinden biriydi. O, her daim güleryüzlülüğü ve mütevazılığıyla bizimle birlikteydi. Onun şahsında devrim yolunda hayatını kaybeden tüm yoldaşlarımızı selamlıyorum.”

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) ise Akdamar’ın vefatının ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Göztepeli Delikanlı Vedat’ı devrim ve sosyalizm mücadelesinde yaşatacak, anısını sosyalist yeniden kuruluş kavgamızda onurla taşıyacağız.”

Vedat Akdamar hakkında

Türkiye sosyalist hareketinin zorlu dönemlerinde aktif rol alan Vedat Akdamar, hem politik mücadele hem de öğretmenlik alanında iz bırakan bir isimdi.

1954 yılında İstanbul’un Göztepe ilçesinde doğan Akdamar, ilk olarak Kurtuluş Hareketi’nde örgütlendi.

Birçok kez gözaltına alındı ve 12 Eylül darbesi sürecinde ağır işkencelere maruz kaldı.

Akdamar, politik yaşamının yanı sıra Hayrullah Kefoğlu Lisesi’nde uzun yıllar İngilizce öğretmenliği yaptı. (TY)

Vedat Akdamar kurtuluş hareketi sykp
bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü.

bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

