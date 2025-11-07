ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025 14:44
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2025 15:38
1 dk Okuma

Sosyalist Vedat Akdamar, hayatını kaybetti

“Göztepeli Delikanlı Vedat” olarak bilinen devrimcinin cenazesi, yarın Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii’nden kaldırılacak.

BİA Haber Merkezi

Sosyalist Vedat Akdamar, hayatını kaybetti
Fotoğraflar: Vedat Akdamar’ın ailesinin arşivi.

Gençlik yıllarından itibaren Türkiye sosyalist hareketi içinde yer alan Vedat Akdamar, dün (6 Kasım), 71 yaşında hayatını kaybetti.

Göztepeli Delikanlı Vedat” olarak bilinen Akdamar’ın cenazesi, yarın (8 Kasım Cumartesi) öğle namazına müteakip Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii’nden kaldırılacak ve Merdivenköy Mezarlığı’nda defnedilecek.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Akdamar’ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Vedat yoldaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Göztepeli Delikanlı Vedat, sosyalist yeniden kuruluş mücadelemizde yaşayacak! Yoldaşımız Vedat Akdamar’ı yarın sonsuzluğa uğurluyoruz… Cenazesi 8 Kasım Cumartesi günü Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii’nden kaldırılarak Merdivenköy Mezarlığı’na defnedilecektir. Hepimizin başı sağ olsun.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Vedat Akdamar Sosyalist yeniden kurtuluş partisi kurtuluş Göztepeli Delikanlı Vedat türkiye sosyalist hareketi
