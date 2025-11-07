Sosyalist Vedat Akdamar, hayatını kaybetti

Gençlik yıllarından itibaren Türkiye sosyalist hareketi içinde yer alan Vedat Akdamar, dün (6 Kasım), 71 yaşında hayatını kaybetti.
“Göztepeli Delikanlı Vedat” olarak bilinen Akdamar’ın cenazesi, yarın (8 Kasım Cumartesi) öğle namazına müteakip Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii’nden kaldırılacak ve Merdivenköy Mezarlığı’nda defnedilecek.
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Akdamar’ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Vedat yoldaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Göztepeli Delikanlı Vedat, sosyalist yeniden kuruluş mücadelemizde yaşayacak! Yoldaşımız Vedat Akdamar’ı yarın sonsuzluğa uğurluyoruz… Cenazesi 8 Kasım Cumartesi günü Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii’nden kaldırılarak Merdivenköy Mezarlığı’na defnedilecektir. Hepimizin başı sağ olsun.”
