HABER
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2025 15:19
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2025 15:32
2 dk Okuma

Sosyalist parti ve örgütlerden 'süreç' çalıştayı

İki gün sürecek çalıştayda "Demokrasi ve barış için buluşuyoruz, mücadelenin olanaklarını konuşuyoruz" başlığında yeni barış süreci tartışılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sosyalist parti ve örgütlerden 'süreç' çalıştayı

Ankara'da "Demokrasi ve barış için buluşuyoruz, mücadelenin olanaklarını konuşuyoruz" başlığında iki gün sürecek bir çalıştay düzenlenecek.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ortak çağrısıyla düzenlenen çalıştaya birçok kurum ve temsilcinin katılması bekleniyor.

28 Ekim 2025

Türkiye'de yaşanan demokrasi krizleri, yönetim deneyimleri ve mücadele yöntemlerinin konuşulacağı çalıştay, 1 ve 2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Birçok konuşmacının olduğu çalıştay, Ankara Makina Mühendisleri Odası (MMO) Eşitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

İlk gün 4 oturum

  • İlk günün ilk oturumunda "Türkiye'de Anayasal düzen" ve "Hakların ve özgürlüklerin geleceği" konusu konuşulacak.
  • İkinci oturumda, "Yerel yönetimlerden parti kongrelerine kayyum uygulamaları" ele alınacak.
  • Üçüncü oturumda , "Otoriterleşme, temsil ve demokrasi krizi ve Türkiye'de yönetim deneyimleri" değerlendirilecek.
  • Son oturumda ise, "Yakın dönem deneyimlerinin ışığında yeni süreç ve barış arayışları" masaya yatırılacak.

İkinci gün

Çalıştayın ikinci günü beşinci oturumla devam edecek. Oturumda, "Temsil ve demokrasi krizinin aşıldığı yeni bir demokrasi ve mücadele olanakları" tartışılacak. Ardından siyasi partiler, sendika ve konfederasyonlar, meslek örgütleri, inanç örgütleri ve demokratik kitle örgütleri söz alacak.

İkinci günün oturumlarının ardında çalıştay, açıklanacak sonuç bildirgesiyle sona erecek.

(AB)

