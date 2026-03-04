"Sosyal yardım talep eden hane sayısı altı yılda 1,5 milyon arttı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım verilerini içeren son raporunu paylaştı. Raporda yer alan göstergeler, milyonlarca yurttaşın gıda, ısınma ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ortaya koydu.

Rapora göre Türkiye’de 3 milyon 991 bin 766 haneye her ay 5 bin 50 TL sosyal yardım yapılıyor. Hanelerde ortalama dört kişinin yaşadığı varsayımıyla, sosyal yardımlarla geçinen kişi sayısının yaklaşık 6 milyona ulaştığı hesaplanıyor.

"Çocuklarıma çöpteki meyveleri topladım, utanırsam aç kalırız"

Elektrik, gıda ve ısınma için kamu desteği

2025 verileri, enerji ve gıda giderlerinde kamu desteğinin belirleyici hale geldiğini gösterdi. Buna göre, elektrik faturasını ödeyemeyen 3 milyon 509 bin 828 hanenin elektriği devlet desteğiyle karşılandı. Temel gıdaya erişimde güçlük yaşayan 1 milyon 46 bin 793 haneye gıda paketi desteği sağlandı. Isınma yardımları kapsamında ise 1 milyon 302 bin 353 haneye kömür, 717 bin 773 haneye doğal gaz yardımı ulaştırıldı.

“Beslenmesini götüremediği için okula gitmek istemeyen çocuklar var”

Yardım başvuruları 26 milyonu aştı

Yoksulluk göstergelerindeki artış başvuru sayılarına da yansıdı. 2021’den bu yana e-devlet üzerinden sosyal yardım için başvuranların sayısı 26 milyon 792 bin 172’ye çıktı. 2025’te 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'na yapılan başvuru sayısı 4 milyon 718 bin 583 olarak kaydedildi.

Rapora göre, kamu kurumlarının 2025 yılında yaptığı toplam sosyal yardım ödemesi 587,1 milyar TL oldu. 2019’da 2 milyon 501 bin 106 olanail yardım alan hane sayısı ise son altı yılda 1 milyon 490 bin 660 artarak 4 milyon sınırına yaklaştı.

Gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarını desteklemek amacıyla yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlanan çocuk sayısının Ağustos 2025 itibarıyla 178 bin 469 olarak kaydedildi.

(NÖ)