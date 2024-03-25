Sosyal medyadan tepki yağıyor: Nükhet Hoca serbest bırakılsın

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü emekli öğretim üyesi ve Dissensus Araştırma ve Danışmanlık firması kurucu ortağı Prof. Dr. Nükhet Sirman’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren, feministler ve feminist örgütler Sirman’ın bir an önce serbest bırakılmasını talep etti.

Akademisyen Nükhet Sirman'ın gözaltı süresi uzatıldı

Prof. Dr. Sirman, 23 Mart'ta Burgazada'daki evinden gözaltına alınmış ve Mersin'e götürülmüştü.

"Akademik araştırma suç değildir, hocamız serbest bırakılsın"

Sosyal medyada yer alan tepkiler şöyle:

Eğitim Sen: "Nükhet Sirman, yürüttüğü saha araştırması kapsamında yaptığı bir görüşme gerekçe gösterilerek dün hukuksuzca gözaltına alındı. Bu süreçte keyfi uygulamalara maruz bırakılan Sirman'ın gözaltı süresi bir gün uzatılırken, dosyaya da gizlilik kararı getirildi."

"Hocamız ve arkadaşımız Nükhet Sirman'ın bir araştırma kapsamında gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Bu yanlıştan bir an önce dönülerek, Nükhet Hocamız derhal serbest bırakılsın!"

Fidan Ataselim: "Feminist Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nükhet Sirman araştırma yapmayacaktı da ne yapacaktı?"

"Nükhet hocamızı, mücadeleci kadını hukuksuz bahanelerinizle alıkoyamazsınız. Derhal serbest bırakın."

Boğaziçi Feminist Kolektif: "Hocamız ve feminist yol arkadaşımız Nükhet Sirman saha araştırmasında yaptığı bir görüşme bahane edilerek hukuksuzca gözaltına alındı. Kampüsümüzden sesleniyoruz: Nükhet Hocamız serbest bırakılsın!"

Doğuş Derya: "Sosyoloji, antropoloji, kadın çalışmaları ne varsa onun sayesinde öğrendim. Yaşama biçimimi değiştirdi. Canım hocam Prof. Nükhet Sirman, yürüttüğü saha araştırması kapsamında yaptığı bir görüşme nedeniyle hukuksuzca gözaltına alındı."

Öğrenci Kolektifleri: "Barış imzacısı Nükhet Sirman, yürüttüğü sosyolojik araştırma sırasında yapılan bir görüşme sebep gösterilerek gözaltına alındı. Akademik araştırma suç değildir, hocamız serbest bırakılsın!"

Barış Akademisyenleri: "Arkadaşımız, barış imzacısı #NükhetSirman, bir saha araştırması görüşmesiyle ilgili gözaltına alındı. Nükhet Hocamız derhal serbest bırakılsın!"

Mersin Kadın Platformu: "Feminist yol arkadaşımız, barış imzacısı akademisyen hocamız Nükhet Sirman, saha araştırmasındaki bir görüşmesi bahane gösterilerek hukuksuzca gözaltında tutuluyor."

"Keyfi uygulamalarınız ve hukuksuz gözaltınız karşısında Nükhet Hoca’nın yanındayız!"

ÜNİVDER: Prof. Dr. Nükhet Sirman derhal serbest bırakılmalıdır

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü emekli öğretim üyesi ve Dissensus Araştırma ve Danışmanlık firması kurucu ortağı Prof. Dr. Nükhet Sirman’ın gözaltına alınmasına bir tepki de Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği’nden (ÜNİVDER) geldi.

ÜNİVDER’den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bilim insanlarının araştırma faaliyetlerinden dolayı gözaltına alınması ve soruşturmaya uğraması kabul edilemez. Bu uygulama, akademik ve bilimsel özgürlüğe yönelik baskıların yeni bir halkasını oluşturmaktadır. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) olarak Prof. Dr. Nükhet Sirman’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

NÜKHET SİRMAN'ın değerlendirmesi Prof. Sirman: "Kadınların Korkması Muhafazakarların İşine Yarıyor"

Nükhet Sirman kimdir?

(EMK)