Sosyal medyadaki 'Karabük Üniversitesi' paylaşımları için 8 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

"En fazla yabancı öğrenci bizde" diye övünen Karabük Üniversitesi neden öğrencilerini korumuyor?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Başsavcılığın talimatı sonrasında emniyet ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Karabük Üniversitesi öğrencilerine ait olduğu belirtilen sosyal medya hesaplarındaki iddialar gündem oldu. Paylaşımlarda, Afrika'lı öğrencilerle birlikte olduğunu dile getiren öğrenciler, sonrasında hastanelere HPV ya da HIV virüsü şüphesi ile başvurduğu belirtti.

Bunun üzerine konuyla ilgili açıklama yapan üniversite kaynakları "Söylentilerin önüne geçmek için Şubat 2024'te aldığımız karar ile üniversitemize kayıt olmak isteyen tüm yabancı uyruklu öğrencilere Sağlık Kurulu Raporu alma zorunluluğu getirdik" dedi.

(GDY/EMK)