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KADIN
Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024 13:33
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2024 13:45
4 dk Okuma

Sosyal medyada binlerce kişi sordu: Rojin’e ne oldu?

Baba Kabaiş’in “Adalet istiyorum” çağrısı, kamuoyunun desteğiyle daha güçlü bir şekilde duyulmaya devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, bir grup insan ellerinde "Rojin Kabaiş" yazılı pankartlar taşıyor. Pankartlarda, genç bir kadının başörtülü portresi yer alıyor. Fotoğrafta önde duran kişiler, pankartları sıkıca tutarak Rojin Kabaiş'in adalet arayışını vurguluyor. Arka planda ise detayları net olmayan başka insanlar ve araçlar görülüyor. Görsel, toplumsal bir dayanışma ve adalet çağrısını temsil ediyor ve bir protesto ya da farkındalık etkinliğinden çekilmiş gibi görünüyor. İnsanların yüz ifadeleri ciddi ve kararlı, bu da olayın ağırlığını hissettiriyor.
Fotoğraf: MA

Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü, sosyal medyada büyük bir dayanışma hareketine dönüştü ve Türkiye gündeminin üst sıralarına yerleşti. #RojinAdaletBekliyor ve #RojineNeOldu etiketleriyle yapılan binlerce kişi paylaşımları ile Kabaiş’in ölümü ile ilgili belirsizliklere ışık tutulması çağrısında bulunuyor.

Baba Nizamettin Kabaiş’in “Benim kızım intihar etmedi, adalet istiyorum” sözleri kamuoyu vicdanında derin bir yankı uyandırırken, birçok kullanıcı, soruşturmanın kapsamlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için çağrıda bulunuyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in trajik ölümü, tüm Türkiye’de yankı buldu. Diyarbakır’dan üniversite eğitimi için Van’a giden ve Seyyid Fehim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Rojin, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı.

Rojin Kabaiş’ten haber alınamaması üzerine başlatılan yoğun arama çalışmaları, 18 gün sonra sona erdi. Rojin Kabaiş’in cansız bedeni, Van Gölü’nün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi kıyısında bulundu. Yapılan otopsi sonucunda ölüm nedeninin "suda boğulma" olduğu tespit edildi. Rojin’in cenazesi, memleketi Diyarbakır’da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Van Barosu: Rapor yetersiz

Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Van Barosu ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden önemli bir açıklama geldi. Baro, Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan raporun ölümün aydınlatılmasına yeterli olmadığını belirtti.

Açıklamada, otopsi bulgularının İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği ve ölüm nedeninin "suda boğulma" olarak kaydedildiği ifade edildi. Ancak raporun birçok hayati bilgi ve değerlendirmeden yoksun olduğu vurgulandı. Baro, raporda dikkat çeken dört önemli eksikliği şöyle sıraladı:

  1. DNA Örnekleri: Rojin’in cansız bedeni üzerinde bulunan iki farklı DNA örneğinin kime ait olduğunun tespit edilmediği belirtildi. Ayrıca bulaş riskine dair detaylı bir değerlendirme yapılmadığı ifade edildi.
  2. Suda Kalma Süresi ve Mide İçeriği: Rojin’in suda kalma süresi, midesindeki sıvının içeriği ve yurttaki son görüntülerde tükettiği yemeklerle uyumu gibi kritik bilgilerin raporda yer almadığı kaydedildi.
  3. Boyundaki Anormallik: Rojin’in boynunda tespit edilen kemik anormalliği ile ilgili raporda herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmadığı ifade edildi.
  4. Van Gölü Bağlantısı: Boğulmaya neden olan suyun Van Gölü’ne ait olup olmadığına dair tespit yapılmadı.

Van Barosu, bu eksikliklerin ölümün aydınlatılmasını engellediğini ve dosyaya katkı sağlayacak itiraz ve taleplerini sunduklarını belirtti. Baro, "Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin maddi gerçeklik ortaya çıkana kadar dosyanın takipçisi olacağız" dedi.

Baba Kabaiş: Kızım intihar etmedi

Rojin’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, baba Nizamettin Kabaiş, kızının intihar etmediğini, öldürüldüğünü savunuyor. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemelerde, Rojin’in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA izleri tespit edildiği iddia edildi. Bu bilgi, Van Barosu tarafından doğrulanırken, DNA örneklerinde şüpheli bir bulguya rastlanmadığı açıklandı. Ancak baba Kabaiş, soruşturmanın daha kapsamlı bir şekilde yürütülmesini talep ediyor.

Adli Tıp: Kesin bulgulara ulaşılamadı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle hazırlanan ek rapor, Rojin’in ölümüne ilişkin yeni bir sonuca ulaşamadı. Raporda, Rojin Kabaiş’inölümünün intihar mı, kaza mı yoksa bir başkasının etkisiyle mi gerçekleştiğine dair tıbben kesin bir değerlendirme yapılamadığı belirtildi. Ayrıca, olay yerinden alınan biyolojik örneklerin daha detaylı analiz edilmesi gerektiği ifade edildi.

“Rojin’e ses ol”

Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili belirsizlik, sosyal medyada büyük bir dayanışma hareketine dönüştü. Binlerce kullanıcı, #RojinAdaletBekliyor ve #RojineNeOldu etiketleriyle adalet çağrısında bulundu. Baba Nizamettin Kabaiş’in “Benim kızım intihar etmedi, adalet istiyorum” sözleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Öne çıkan sosyal medya paylaşımlarından bazıları şöyle:

  • Bayan Yanı: “Bir baba 55 gündür ‘Benim kızım intihar etmedi’ diye yakarıyor. Bu sesi büyütelim. #RojinİçinAdalet”
  • Feyza Akınerdem: “Gencecik bir kadın, sevenlerinden koptu. Bu babanın bilmeye hakkı var. Kadınlar olarak bilmeye hakkımız var. #RojineNeOldu”
  • Dayanışmanın Kadın Hali: “Rojin Kabaiş’e ne olduğu hala belirlenebilmiş değil. Adalet arayışını görünür kılmak için her platformdan soruyoruz! #RojinAdaletBekliyor”
  • Amedspor Barikat: “Rojin’e ne olduğu açığa çıkarılana dek sormaya devam edeceğiz. Vicdan sahibi herkese çağrıda bulunuyoruz; #RojineSesOl”
  • Meral Danış Beştaş: “Bu feryada sessiz kalmayalım. Hep birlikte sesimizi katalım. #RojineSesOl #RojineNeOldu”

Baba Kabaiş’in “Adalet istiyorum” çağrısı, kamuoyunun desteğiyle daha güçlü bir şekilde duyulmaya devam ediyor.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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