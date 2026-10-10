Sosyal medyada 15 yaş sınırı Resmi Gazete’de yayımlandı

Sosyal medyada yaş sınırlaması ve çocukların çevrimiçi güvenliğine ilişkin “Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığınca hazırlanan yönetmelik, sosyal ağlara erişimde yaş doğrulama, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özel hizmet sunulması ve ebeveyn kontrol araçlarına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmeliğe göre, sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. 15 yaşını doldurmuş çocuklara sunulacak hizmetlerde ise çocukların yüksek yararı ile fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçları gözetilecek.

Yaş doğrulama süreçlerinde kişisel verilerin korunması esas alınacak. Kimlik tespiti yerine yalnızca kullanıcının belirlenen yaş sınırını karşılayıp karşılamadığını belirleyen yöntemler kullanılacak. Sistemlerin gerçeğe aykırı beyan ve manipülasyon girişimlerine karşı güvenilir bir teknik altyapıya sahip olması gerekecek.

Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılacak

Yönetmelik kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları, hesap oluşturma aşamasında kullanıcıların yaşını e-Devlet Kapısı üzerinden “yaş doğrulama belirteci” aracılığıyla doğrulayacak.

Yaşı 15’in altında olduğu tespit edilen çocukların hesap açma talepleri kabul edilmeyecek. 15 yaşını doldurmuş çocuklar ise çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet kapsamında sosyal ağları kullanabilecek.

Bu hesaplarda yüksek düzeyde gizlilik ayarları varsayılan olarak uygulanacak. Çocukların hesapları varsayılan olarak gizli olacak; canlı yayın açmalarına ve kişiselleştirilmiş reklam görmelerine izin verilmeyecek.

Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Diğer kullanıcılar da çocukların takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek.

Ebeveynlere hesap ve süre denetimi

Yönetmelik, sosyal ağ sağlayıcılarına ebeveyn denetim araçları sunma zorunluluğu da getiriyor.

Bu araçlar aracılığıyla ebeveynler çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, sosyal ağ kullanım sürelerini sınırlandırabilecek ve ücretli işlemlere izin verebilecek.

1 Kasım’da yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında, mevcut hesapların yaş doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027’ye kadar tamamlanması gerekecek.

Yaşının 15’in altında olduğu tespit edilen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak.

(EMK)