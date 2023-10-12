ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 15:09
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2023 15:12
2 dk Okuma

Sosyal medya platformu X’te Hamas’a sansür

X, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattıklarını açıkladı. AB Komisyonu, içeriklerin uyarılara rağmen kaldırılmadığını, kaldırılması için şirketin sahibi Musk'a 24 saat süre verildiğini açıklamıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/12/sosyal-medya-platformu-xte-hamasa-sansur.jpg
Fotoğraf: AA

Sosyal medya platformu X'in Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabın kapatıldığını açıkladı.

Yaccarino, X'te paylaştığı açıklamada, İsrail'in Hamas ve Filistinli gruplarla çatışmasında platformun Avrupa Birliği'nin (AB) dijital kurallarına uyup uymadığına cevap verdi.

X'in içerikleri incelediğine işaret eden Yaccarino, "Sürekli gelişen ve değişen kriz sırasında tespit edilen sahte ve manipüle edilmiş içerikleri orantılı ve etkili şekilde değerlendirdiklerini" kaydetti.

Yaccarino, bu kapsamda, "X, çatışmanın başlamasından bu yana Hamas'a bağlı yüzlerce hesap tespit etti ve platformdan kaldırdı" dedi.

“Terör örgütleri, şiddet ve aşırılık yanlısı gruplar için X'te yer olmadığını” vurgulayan Yaccarino, "bu tür hesapları gerçek zamanlı olarak kaldırmaya devam ettiklerini" belirtti.

AB Komisyonu, son günlerde X sosyal medya platformunda şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığını, bu tür içeriklerin uyarılara rağmen kaldırılmadığını, bunların kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre verildiğini bildirmişti.

AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırısının ardından X platformunun AB'de yasa dışı içerik ve yanlış bilgi yaymak için kullanıldığına dair göstergeler bulunduğunu belirtmişti.

AB'den Facebook'a da mücadele çağrısı

Breton, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e de yasa dışı içerik ve dezenformasyonla mücadele çağrısında bulundu.

Breton, X'ten yaptığı çağrısında, Zuckerberg'den İsrail'in Filistinli gruplarla çatışmasında Facebook'un yasa dışı içeriklerle mücadele planını açıklamasını istedi. (AS)

Filistin-İsrail Savaşı
Sayfa Başına Git