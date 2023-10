Sosyal medya platformu X’te Hamas’a sansür

Sosyal medya platformu X'in Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabın kapatıldığını açıkladı.

Yaccarino, X'te paylaştığı açıklamada, İsrail'in Hamas ve Filistinli gruplarla çatışmasında platformun Avrupa Birliği'nin (AB) dijital kurallarına uyup uymadığına cevap verdi.

X'in içerikleri incelediğine işaret eden Yaccarino, "Sürekli gelişen ve değişen kriz sırasında tespit edilen sahte ve manipüle edilmiş içerikleri orantılı ve etkili şekilde değerlendirdiklerini" kaydetti.

Yaccarino, bu kapsamda, "X, çatışmanın başlamasından bu yana Hamas'a bağlı yüzlerce hesap tespit etti ve platformdan kaldırdı" dedi.

