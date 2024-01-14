Sosyal medya paylaşımlarına ‘Pençe-Kilit Harekatı’ gözaltısı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırlarındaki TSK üs bölgesine yönelik 12 Ocak’taki PKK saldırısında dokuz askerin hayatını kaybetmesinin ardından, bugün 14 sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı.

Bakanlığın “provokatif” diye nitelendirdiği paylaşımlar nedeniyle yurt içinde 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, asker ölümleri üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı iddia edilen 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi.

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Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, söz konusu kullanıcılardan 104’ünün yurt dışında olduğu belirtilen açıklamanın devamı şöyle:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14'ü yakalandı. 8'i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.” (TY)