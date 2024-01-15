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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 08:17
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 08:18
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Sosyal medya paylaşımlarına 18 gözaltı

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden askerlerle ilgili sosyal medya paylaşımlarına dair 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini, 133’ünün yurt dışında olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Sosyal medya paylaşımlarına 18 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Pençe-Kilit Harekat bölgesinde hayatını kaybeden askerlere yönelik “provokatif amaçlı, bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla” suçlanan 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18’inin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, 19 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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(AS)

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