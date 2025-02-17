Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a ev hapsi cezası

Sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Merve Taşkın, hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından aynı gün gözaltına alınan Taşkın hakkında hakimlik, 15 Şubat’ta "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

“Müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alınan fenomen, yaşadıklarının “şaka” olmasını dilediğini söylediği paylaşımda şöyle dedi:

“Neler yaşadım? Evden alındım, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüm ve ifadem alındı. Polisler çok nazik davrandılar, hepsine teşekkür ediyorum. Telefonuma el konuldu (ne zaman geri verirler bilmiyorum). İfadeden sonra soğuk, havasız, hijyenik gözükmeyen nezarethanede bir gece kaldım (üşüdüm).

“Ertesi gün Çağlayan Adliyesi’ne götürüldüm. Orada ifade verdiğim savcı da güler yüzlü, tatlı biriydi ama sol gösterip sağ vurdu ve tutuklanmamı istedi. Hiç beklemiyordum. Hakim karşısına duruşmaya çıktım ve ev hapsi cezası kararı verildi. Cezanın ne kadar süreceği henüz belli değil. Biri bana, sana eşek şakası yaptık, hiçbiri gerçek değil desin, lütfen.”

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