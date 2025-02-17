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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2025 10:36
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2025 10:36
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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a ev hapsi

“Müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alınan fenomen, cezasının ne kadar süreceğinin belli olmadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a ev hapsi
Fotoğraf: Merve Taşkın'ın Instagram hesabı

Sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Merve Taşkın, hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından aynı gün gözaltına alınan Taşkın hakkında hakimlik, 15 Şubat’ta "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

“Müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alınan fenomen, yaşadıklarının “şaka” olmasını dilediğini söylediği paylaşımda şöyle dedi:

“Neler yaşadım? Evden alındım, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüm ve ifadem alındı. Polisler çok nazik davrandılar, hepsine teşekkür ediyorum. Telefonuma el konuldu (ne zaman geri verirler bilmiyorum). İfadeden sonra soğuk, havasız, hijyenik gözükmeyen nezarethanede bir gece kaldım (üşüdüm).

“Ertesi gün Çağlayan Adliyesi’ne götürüldüm. Orada ifade verdiğim savcı da güler yüzlü, tatlı biriydi ama sol gösterip sağ vurdu ve tutuklanmamı istedi. Hiç beklemiyordum. Hakim karşısına duruşmaya çıktım ve ev hapsi cezası kararı verildi. Cezanın ne kadar süreceği henüz belli değil. Biri bana, sana eşek şakası yaptık, hiçbiri gerçek değil desin, lütfen.”

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Beraat etmişti

Taşkın, 2020’de Amsterdam Seks Müzesi’nde çekildiği fotoğrafları Instagram üzerinden paylaştığı için daha önce de “müstehcenlik” suçlamasıyla yargılanmıştı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi, Taşkın hakkında beş ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Ocak 2023’te ise suç unsurlarının oluşmadığını söyledi ve Taşkın'ın beraatına karar verdi.

Müstehcenlik suçu

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi "müstehcen" içeriğin basın ve yayın yoluyla alenileştirilmesini yasaklıyor. Müstehcenlik suçu, TCK’nin 226. maddesinde iki kategori halinde düzenleniyor:

  • Genel olarak yetişkinlere ve topluma karşı müstehcenlik suçu,
  • Çocuklara karşı müstehcenlik suçu.

Genel müstehcenlik suçu çok sayıda seçimlik hareketle işlenebilen bir suç; ancak yasada müstehcenliğin özel bir tanımı yok.

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Merve Taşkın müstehcenlik ev hapsi adli kontrol fenomenlere soruşturma
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TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ
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6 Ağustos 2013
/haber/mustehcenlik-davalari-yayinlama-ozgurlugune-engel-149012
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