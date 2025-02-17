Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a ev hapsi

Sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Merve Taşkın, hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına tepki gösterdi.
“Müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alınan fenomen, yaşadıklarının “şaka” olmasını dilediğini söylediği paylaşımda şöyle dedi:
“Neler yaşadım? Evden alındım, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüm ve ifadem alındı. Polisler çok nazik davrandılar, hepsine teşekkür ediyorum. Telefonuma el konuldu (ne zaman geri verirler bilmiyorum). İfadeden sonra soğuk, havasız, hijyenik gözükmeyen nezarethanede bir gece kaldım (üşüdüm).
“Ertesi gün Çağlayan Adliyesi’ne götürüldüm. Orada ifade verdiğim savcı da güler yüzlü, tatlı biriydi ama sol gösterip sağ vurdu ve tutuklanmamı istedi. Hiç beklemiyordum. Hakim karşısına duruşmaya çıktım ve ev hapsi cezası kararı verildi. Cezanın ne kadar süreceği henüz belli değil. Biri bana, sana eşek şakası yaptık, hiçbiri gerçek değil desin, lütfen.”
“İktidarın interneti denetim ve gözetim altına alma isteği bütünlüklü bir politika"
Beraat etmişti
Taşkın, 2020’de Amsterdam Seks Müzesi’nde çekildiği fotoğrafları Instagram üzerinden paylaştığı için daha önce de “müstehcenlik” suçlamasıyla yargılanmıştı.
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi, Taşkın hakkında beş ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Ocak 2023’te ise suç unsurlarının oluşmadığını söyledi ve Taşkın'ın beraatına karar verdi.
Müstehcenlik suçu
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi "müstehcen" içeriğin basın ve yayın yoluyla alenileştirilmesini yasaklıyor. Müstehcenlik suçu, TCK’nin 226. maddesinde iki kategori halinde düzenleniyor:
- Genel olarak yetişkinlere ve topluma karşı müstehcenlik suçu,
- Çocuklara karşı müstehcenlik suçu.
Genel müstehcenlik suçu çok sayıda seçimlik hareketle işlenebilen bir suç; ancak yasada müstehcenliğin özel bir tanımı yok.
Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılıyor. (TY)