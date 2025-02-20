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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2025 15:52
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2025 16:10
2 dk Okuma

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tahliye edildi

Durmaz, savunmasında Malta’daki bir eğlence mekânında DJ’lik yaparken ekrana yasa dışı bahis reklamı yansıtıldığından habersiz olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tahliye edildi

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 8 Ocak 2025'te tutuklanan ve hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bugün tahliye edildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Durmaz, avukatı ile birlikte katıldı. Durmaz'ın ailesi ve arkadaşları da destek olmak için adliyeye geldi.

Milliyet’in aktardığına göre, duruşmada ilk kez savunma yapan Durmaz, kimlik tespitinde lise mezunu bir sanatçı olduğunu ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
8 Ocak 2025

"Haberim yoktu"

Suçlamaya konu videonun Malta'da çekildiğini anlatan Kerimcan Durmaz "Led ekrana verilen reklamlarda yasa dışı bahis reklamı yapmışlar benim haberim yoktu. Ben normalde sahne performanslarıma ekibimle giderim. Menajerim de gelir. Ancak vize alamadıkları için gelemediler. Eğer gelseydiler reklamı görüp beni sahneden indirirlerdi," dedi.

Savunmanın ardından Durmaz'ın menajeri Tayfun Fişek tanık olarak dinlendi.

Vize alamadığı için Malta'ya gidemediğini anlatan Fişek, "Eğer orada olsaydım ekrana müdahale ederdim. Orada organizasyonu yapanlar işgüzarlık yapmış. Biz bilgi sahibi değildik. Uzakta olduğumuz için müdahale de edemedik," dedi.

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Durmaz'ın tahliyesine karar verdi.

Fenomenlere soruşturma

Öte yandan, Türkiye’de sosyal medya fenomenlerine yönelik gözaltılar 2025 yılında da artarak devam ediyor. Yetkililer, içerik üreticileri hakkında farklı suçlamalarla soruşturma yürütürken, birçok fenomen hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanıyor.

Son olarak, 14 Şubat'ta "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Merve Taşkın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulandı.

Bunun yanı sıra, 4 Ocak’ta Murat Övüç, sosyal medya paylaşımı nedeniyle "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla gözaltına alındı. Övüç, ifadesinin ardından serbest bırakılırken hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Ocak ayının son haftasında, yasa dışı bahis reklamlarına katıldıkları gerekçesiyle birçok sosyal medya fenomenine de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında TikTok ve Instagram’da popüler olan isimler bulunuyor.

Yetkililer, dijital platformlarda yayınlanan içeriklerin yakından takip edildiğini ve gerekli durumlarda hukuki işlem başlatılacağını belirtiyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kerimcan durmaz yasa dışı bahis sosyal medya fenomenleri fenomenlere soruşturma
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