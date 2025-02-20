Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tahliye edildi

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 8 Ocak 2025'te tutuklanan ve hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bugün tahliye edildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Durmaz, avukatı ile birlikte katıldı. Durmaz'ın ailesi ve arkadaşları da destek olmak için adliyeye geldi.

Milliyet’in aktardığına göre, duruşmada ilk kez savunma yapan Durmaz, kimlik tespitinde lise mezunu bir sanatçı olduğunu ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı

"Haberim yoktu"

Suçlamaya konu videonun Malta'da çekildiğini anlatan Kerimcan Durmaz "Led ekrana verilen reklamlarda yasa dışı bahis reklamı yapmışlar benim haberim yoktu. Ben normalde sahne performanslarıma ekibimle giderim. Menajerim de gelir. Ancak vize alamadıkları için gelemediler. Eğer gelseydiler reklamı görüp beni sahneden indirirlerdi," dedi.

Savunmanın ardından Durmaz'ın menajeri Tayfun Fişek tanık olarak dinlendi.

Vize alamadığı için Malta'ya gidemediğini anlatan Fişek, "Eğer orada olsaydım ekrana müdahale ederdim. Orada organizasyonu yapanlar işgüzarlık yapmış. Biz bilgi sahibi değildik. Uzakta olduğumuz için müdahale de edemedik," dedi.

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Durmaz'ın tahliyesine karar verdi.