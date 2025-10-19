Sosyal demokrat aday Tufan Erhürman seçimi kazandı

Kıbrıslı Türkler, cumhurbaşkanını seçmek için 9’uncu kez sandığa gitti.

Lefkoşa merkezli Yenidüzen Gazetesi’nde yer alan ve Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine dayandırılan habere göre, 777 sandığın tamamı açıldı.

218 bin 313 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede katılım oranı yüzde 64,87 olarak gerçekleşti. Kullanılan oyların 138 bin 839’u geçerli, 2 bin 776’sı geçersiz sayıldı.

Oyların yüzde 62,76’sını Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman alarak seçimi önde tamamladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Ersin Tatar’ın oy oranı ise yüzde 35,81 olarak açıklandı.

Erhürman’dan “tüm yurttaşların Cumhurbaşkanı olma” sözü

Kuzey Kıbrıs’ın 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, seçim zaferi sonrası yaptığı ilk açıklamada, “Bu seçimi Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandık. İlk günden itibaren ‘hep birlikte yürüyeceğiz ve kazanacağız’ demiştik. İlk iki sözümüzü tuttuk, üçüncü sözümüzü de hep birlikte tutacağız.” dedi.

“An itibarıyla artık ben CTP Genel Başkanı değilim, tüm yurttaşların Cumhurbaşkanı olma sözü veriyorum” diyen Erhürman, Kuzey Kıbrıs halkını saat 21.30’da Kızılbaş Parkı’nda gerçekleştirilecek kutlamaya davet etti.

Özel: Kıbrıs Türk halkı dış müdahaleye cevap verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kardeş partileri CTP’nin lideri Tufan Erhürman’ı tebrik etti ve mesajında, isim vermeden Kıbrıs Türk halkının AKP-MHP iktidarına da yanıt verdiğini belirtti.

“Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak adına adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir.

“Son olarak, Ankara'da sadece ülkemizin dış politika görgüsünü değil, hukuku da açıkça hiçe sayan, desteklediği adaya kazandırmak için her türlü kara propagandaya başvuran, bu saatlerde dahi seçim sonuçlarına yönelik hazımsızlığını sosyal medyadan duyuranlar da dileriz Kıbrıs Türkünün mesajını doğru anlamıştır.”

Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

“Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz.”

“İki devletli” Kıbrıs formülünü savunan Ankara destekli milliyetçi Ersin Tatar ile “iki toplumlu iki bölgeli” federal çözümü savunan sosyal demokrat Tufan Erhürman arasında geçen seçimde 5’i bağımsız toplam 7 aday yarıştı. Seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyle: “Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (CTP) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8.” Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Erhürman: Bu seçim, çocuklarımızın seçimi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile birlikte Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Oy kullanmasının ardından basına açıklama yapan Erhürman, uzun bir seçim sürecinin geride kaldığını belirterek şunları söyledi:

“Bu seçim, çocuklarımızın seçimi. Bu bilinçle hareket ettik. Burada verilecek karar, geleceğimiz üzerinde etkili olacak. Kıbrıs Türk halkı demokrasiyi içine sindirmiş bir halk. Bu süreç içerisinde büyük bir olgunlukla seçim sürecinde yerini aldı. Bugün iradesini sandığa yansıtacak. Halkımızın iradesi herkes için hayırlı olsun.”

Tatar: Referandum niteliği taşıyan bir varoluş seçim

KKTC Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ise eşi Sibel Tatar ile oyunu Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 157 numaralı sandıkta kullandı.

Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Tatar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetine destekleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimini “referandum niteliği taşıyan bir varoluş seçimi” olarak tanımlayan Tatar, “Önemli olan Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği yaşam mücadelesi, önümüzdeki dönemde refahının artması, Kıbrıs Türkü'nün asli unsur olarak Kıbrıs'ın iki halkından bir tanesi olarak hakkıyla, hukukuyla, egemenliğiyle geleceğe güçlü bir şekilde yürüyüşüdür” dedi.

YSK: Tatar, seçim yasağını ihlal etti

Öte yandan YSK, CTP Temsilcisi Ürün Solyalı’nın, bağımsız aday Ersin Tatar’ın seçim yasaklarına rağmen CNN Türk televizyonunda seçime yönelik açıklamalarda bulunduğu yönündeki şikayetini değerlendirdi.

Yenidüzen Gazetesi’nin haberine göre, YSK, seçim yasaklarını ihlal etmesi nedeniyle Tatar hakkında soruşturma başlatılması için dosyanın Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine oybirliğiyle karar verdi.

İlk turda yüzde 50+1 aranacak

Seçimin ilk turu için 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayan Kıbrıslı Türkler, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta 18.00’e kadar oy verebilecek.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

(VC)