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YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 12:29 28 Eylül 2026 12:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 12:33 28 Eylül 2026 12:33
Okuma Okuma:  2 dakika

Sosyal Demokrasi Derneği, Kılıçdaroğlu’nu ihraç etti

Doğan, üyelerin derneğin tüzüğünde belirlenen ilke ve kurallara uymakla yükümlü olduğunu belirterek “Hiçbir kişi, makam veya görev bu kuralların üzerinde değildir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sosyal Demokrasi Derneği, Kılıçdaroğlu’nu ihraç etti
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Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dernek üyeliğine son verdi.

SDD Genel Başkanı Sami Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, SDD Onur Kurulu’nun Kılıçdaroğlu’nun dernek tüzüğünde yer alan program ve ilkelerin aksi yönündeki söylem ve eylemleri nedeniyle ihraç edilmesine karar verdiğini duyurdu.

Doğan, kararın dernek tüzüğündeki ilgili hükümler doğrultusunda yürütülen inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından alındığını belirtti.

“Hiçbir kişi, makam veya görev bu kuralların üzerinde değildir”

SDD’nin demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, dayanışma ve hukukun üstünlüğü temelinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Doğan, dernek üyeliğinin yalnızca bir aidiyet ilişkisi olmadığını söyledi.

Doğan, üyelerin derneğin tüzüğünde belirlenen ilke ve kurallara uymakla yükümlü olduğunu belirterek “Hiçbir kişi, makam veya görev bu kuralların üzerinde değildir” dedi.

SDD hakkında

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), 1998’de sosyal demokrasinin Türkiye’de yaygınlaştırılması ve katılımcı demokrasinin geliştirilmesi amacıyla kuruldu.

Dernek; laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti, insan hakları, eşitlik, özgür düşünce ve bilimsel düşünceyi temel ilkeleri arasında sayıyor. SDD, çalışmalarında “yeni bir siyaset kültürü” ve “katılımcı demokrasi” hedefini öne çıkarıyor.

Derneğin mevcut Genel Başkanı Sami Doğan. Doğan, 1969'da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sosyal Demokrasi Derneği yönetiminde, 1971'de ise Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu'nda görev aldı. Daha sonra DSP ve CHP'de çeşitli görevler üstlenen Doğan, SDD'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

SDD'nin CHP ile kurumsal bir bağı bulunmuyor, ancak dernek son yıllarda CHP ile çeşitli etkinlik ve çalışmalar gerçekleştirdi. Nisan 2026'da SDD ve CHP birlikte “Dokuz Umde’den Sosyal Demokrat Programa” başlıklı bir panel düzenledi. Derneğin sitesinde ayrıca CHP'nin programı, sosyal demokrat belediyecilik ve seçim güvenliği gibi başlıklarda çalışmalar yer alıyor.

Kılıçdaroğlu'nun ihracı açısından ise SDD tüzüğündeki Onur Kurulu önemli. Tüzüğe göre derneğin organları arasında Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu bulunuyor. Genel Kurul, beş asıl ve beş yedek Onur Kurulu üyesini seçiyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti CHP Sosyal Demokrasi Derneği
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