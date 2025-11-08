ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2025 11:09
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2025 12:09
Soruşturma başlatıldı: Parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

6 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Soruşturma başlatıldı

Antalya’da Yargı Teşkilatı toplantısının açılışında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çıkan yangına dair konuştu. 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Tunç, şunları söyledi:

"Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatılmıştır. 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili, 2 Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

