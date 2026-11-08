Soruşturma aydınlatılmadı, adalet İsteyenler yasaklandı: Arya'ya ne oldu?

İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı, TOBB ETÜ yurdunda yaşamını yitiren 19 yaşındaki trans kadın Arya için adalet talebiyle yapılmak istenen eylemi yasakladı.

“Arya’ya Ne Oldu?” İnisiyatifi’nin bugün Kadıköy Süreyya Operası önünde düzenlemek istediği eylem öncesinde polis, LGBTİ+’ların etrafını sardı.

Gazeteci Yusuf Çelik'in aktardığı bilgilere göre, bir süre polisle görüşen LGBTİ+’lar, eylemi gerçekleştirmeden alandan ayrıldı.

Kaymakamlık açıklaması

Kadıköy Kaymakamlığı, TOBB ETÜ yurdunda yaşamını yitiren 19 yaşındaki trans kadın Arya için adalet arayan "Arya'ya Ne Oldu?" İnisiyatifi'nin bugün Kadıköy'de yapacağı eylemi yasakladı. Video: @21yusufcelk https://t.co/Of4HXkLOAP — bianet (@bianetorg_) November 8, 2026

Çelik'in aktardığı bilgiye göre, Kadıköy Kaymakamlığı, yasak kararını 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na dayandırdı.

Kaymakamlığın açıklamasında, “İntihar değil cinayet! 19 yaşında TOBB ETÜ yurdunda intihara sürüklenerek katledilen Arya’nın hesabını sormak için sokaklardayız!” sloganıyla yapılması planlanan eylemin toplumda infial uyandırabileceği ve “toplumsal iç barışı tehdit edebileceği” öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca eyleme katılacak gruplarla yurttaşlar arasında provokatif olaylar yaşanabileceği iddia edildi.

Kaymakamlık, 8 Kasım saat 00.00’dan itibaren bir gün süreyle ilçe genelindeki tüm açık alanlarda basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, miting ve benzeri etkinliklerin yanı sıra bu etkinliklere yönelik çağrı yapılmasını, bildiri dağıtılmasını ve stant açılmasını da yasakladı.

Yasak kararı, bugün saat 16.50’de kamuoyuna duyuruldu.

Ne olmuştu?

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki trans kadın Arya, 13 Nisan’da üniversitenin yurdunda yaşamını yitirmişti.

Arya’nın ölümünün ardından arkadaşları ve üniversiteli LGBTİ+ toplulukları, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması talebiyle “Arya’ya Ne Oldu İnisiyatifi”ni kurdu. İnisiyatif, Arya’nın eğitim ve yurt yaşamı boyunca sözlü, fiziksel ve dijital şiddete maruz bırakıldığını, yurt yönetimi ve bazı öğrenciler tarafından hedef gösterildiğini açıklamıştı.

Soruşturmada Arya’nın telefon ve bilgisayar gibi temel dijital materyallerinin henüz incelenmediğine dikkat çeken inisiyatif, ölümün yalnızca bireysel bir karar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulamıştı. İnisiyatif, sistematik transfobinin ve kurumsal ihmallerin de soruşturulmasını talep etmişti.

(YÇ/EMK)