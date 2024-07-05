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MEDYA
Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 17:09
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 17:30
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AÇIK RADYO'DAN AÇIKLAMA

'Sorun elektronik tebligat sisteminden kaynaklandı'

RTÜK tarafından yayıncılık lisansı iptal edilen Açık Radyo, sorunun elektronik ortamda yapılan tebligattan kaynakladığını duyurdu. Açıklamada "RTÜK kararını yerine getirmeme yönünde bir irademiz olmadı" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
'Sorun elektronik tebligat sisteminden kaynaklandı'

Açık Radyo'da yayınlanan Açık Gazete programı hakkında RTÜK tarafından verilen yayın durdurma cezasına uyulmadığı gerekçesiyle çarşamba günü lisans iptali kararı verildi. RTÜK tarafından yapılan açıklamada yayın durdurma kararına uyulmadığı gerekçesiyle lisansın iptal edildiği ifade edildi. 

Açık Radyo tarafından yapılan açıklamada ise, "RTÜK’ün 3 Temmuz 2024 tarihli toplantısında, Açık Radyo’nun yayın lisansının iptal edildiğini öğrendik. 

...

Biz şimdi tebligat sürecinin bizim tarafımızda nasıl geliştiğini ifade etmeye çalışalım.

Duyuruda belirtildiği gibi Üst Kurul, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) aracılığıyla 31 Mayıs 2024 tarihinde radyoya bir tebligat iletmişti. Burada Üst Kurul’un 21 nolu kararının da bulunduğu iki dosyaya ulaşılmış ancak bir üçüncü dosyaya UETS sisteminden kaynaklanan teknik-elektronik bir nedenden dolayı erişim söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla söz konusu dosya yasa gereği iletilmesinden beş gün sonra tebellüğ edilmiş sayılsa da içeriğinden teknik koşullardan ötürü haberdar olmamız mümkün olmamıştır. RTÜK’ün açıklamasında da yer aldığı üzere söz konusu dosya, elimize posta yoluyla ulaşan ilk tebligatta bulunmayan yayın durdurma tarih ve saatlerinin detaylarını ihtiva etmektedir.

Anılan dosyadaki ifadeye göre; Açık Radyo hakkında 6112 sayılı (…) Kanun’un 32’nci maddesinin birinci fıkrasına göre idari tedbir olarak, ihlale konu program yayınının 10, 11, 12, 13, 14 Haziran 2024 tarihlerinde Saat 08:00'de olmak üzere takdiren “5 (beş) kez durdurulmasına” karar verilmiştir.

RTÜK’ün Açık Radyo kararı
RTÜK’ün Açık Radyo kararı
4 Temmuz 2024

Bu detaylara daha önce de belirttiğimiz gibi UETS sisteminden kaynaklanan teknik bir nedenden dolayı ulaşılamamış olduğu için Açık Radyo yayın durdurma gününün tebliğini beklemiş ve yayınına devam etmiştir." denildi. 

Para cezasını ödemelerine rağmen RTÜK açıklamasında buna yer verilmediği belirtilirken, " Radyomuzun, RTÜK kararını yerine getirmeme yönünde bir iradesi bulunmamakta olup; kararın yerine getirilmesine yönelik olarak, idari para cezasının ödenmesi için gerekli müracaat sonrası ilk taksit ödemesi de yapılmıştır. Yayın durdurma kararının yerine getirilememiş olmasının bu nedenle UETS’den kaynaklanan teknik aksaklığın bir sonucu olduğu kesindir." görüşü savunuldu.

RTÜK üyesi Necdet İpekyüz'ün 'Açık Radyo' kararına şerhi
RTÜK üyesi Necdet İpekyüz'ün 'Açık Radyo' kararına şerhi
5 Temmuz 2024

Açık Radyo'nun 'geri dönüşü olmayan bir zararla' karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada "Bir kere daha belirtmek isteriz ki bugüne kadar her zaman yanımızda bulunan siz sevgili programcılarımız, dinleyicilerimiz ve dostlarımızla bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı duygularla beraber olmaya devam edeceğiz." denildi ve destek verenlere teşekkür edildi.

Açıklamanın tam metni için tıklayın

(Mİ)

açık radyo açık gazete RTÜK
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/haber/ttb-acik-radyonun-lisansinin-iptali-halk-sagligina-da-zararli-297160
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/haber/rtukten-acik-radyo-aciklamasi-yayin-lisansinin-iptal-edilmesi-mevzuat-geregidir-297135
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/haber/acik-radyo-evrensel-gazetecilik-ilkeleri-dogrultusunda-yayin-hayatina-devam-edecegiz-297109
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