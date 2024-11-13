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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 10:58
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 11:18
3 dk Okuma

KADIN ÖRGÜTLERİNDEN ÖZLEM ZENGİN'E TEPKİ

"Sorumlusu yoksulluk ve bu yoksulluğa göz yuman politikalar"

“Selçuk'ta dumandan boğulan beş çocuğumuzun acısını yaşıyoruz. Bu felaketin sorumlusu, yoksulluğu görmezden gelip çaresiz aileleri yalnız bırakanlardır. Sorumluluğu annelere yükleyen zihniyeti reddediyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, elinde yanmakta olan bir Molotof kokteyli tutan, öfkeli ifadeye sahip bir kadın yer alıyor. Üzerinde siyah giysiler olan kadının arka planı sade, dikkat çeken hiçbir ayrıntı içermiyor. Kadının üst kısmında büyük harflerle yazılmış bir ifade bulunuyor.
Çizim: Aslı Alpar

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin İzmir Selçuk'taki barakada çıkan yangında ölen 5 kardeş için yaptığı açıklamada "Her şeyi paraya bağlıyorsunuz" dedi.

Zengin’in bu sözleri, yangında yaşamını yitiren çocukların arkasında yatan yoksulluğun göz ardı edildiği ve annenin yaşam tarzına atıf yapılarak sorumluluğun aileye yüklendiği yönünde eleştiriler aldı.

Tepkilerden bazıları şöyle:

Aralık Feminist Kolektifi: "Bugün İzmir’de çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti, anneleri Melisa Akcan gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Melisa Akcan’ın evine sosyal yardım kapsamında tam 18 kez gitmiş. 18 kez! Ancak, yoksulluğun kaynağına çözüm üretilmemiş."

Kadın Koalisyonu: "Hacer Foggo’dan Özlem Zengin’e: Selçuk’ta yaşamını kaybeden beş küçük çocuk ile ilgili peş peşe sorular! Cevaplarını bekliyoruz."

Aslı Alpar: "İzmir’de beş çocuk yoksulluktan yanarak öldü, anneleri hurda topluyordu, babaları hapisteydi. AKP’li Özlem Zengin utanmadan olayın sebebini annenin yaşam tarzında aradı. Beş çocuk yanarak öldü bir barakada… Sorumlusu yoksulluk ve bu yoksulluğa göz yuman politikalar!"

Gökçe Çiçek Kösedağı: "Özlem Zengin, 'her şeyi paraya bağlamayın' diyerek, kurumlarda kalan çocukların çoğunun anne babası hayatta olduğunu söyledi. Peki, o çocukların yurtlarda kalmasına neden olan şartları iyileştirmek için ne yapıldı?"

Özge Akman: "Ayda 10 bin etmeyen bir yardım yapıp, yüz kere sosyal hizmet gönderdiklerini anlatıyorlar. Fakat 5 çocuğun yaşadığı barakayı 'yaşanamaz' olarak görmeyi bir kez bile düşünmemişler. Sorunu annenin yaşam tarzında arayamazsınız."

Kadın Dayanışma Komiteleri: "Altın yaldızlı saraylarından ahkâm kesenlere sesleniyoruz: Çenenizi kapatacaksınız! Özlem Zengin, beş çocuğun ölümüne dair utanmadan annenin yaşam tarzına bakılmasını öneriyor. Bu yoksulluk ve çaresizlik düzenini kuranlar sizlersiniz."

Müjde Tozbey: "Selçuk'ta dumandan boğulan beş çocuğumuzun acısını yaşıyoruz. Bu felaketin sorumlusu, yoksulluğu görmezden gelip çaresiz aileleri yalnız bırakanlardır. Sorumluluğu annelere yükleyen zihniyeti reddediyoruz."

Özlem Zengin ne dedi ?

"110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından, kaymakamlık üzerinden de 9 bin lira civarında, elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var; aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok. Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum. Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz.

Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, onları da arka tarafta size izah edeyim.  Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum."

Ne olmuştu?

Selçuk ilçesinde dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetmişti.

İzmir'de evde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Özlem Zengin izmir'de yangın çocuk adalaeti çocuk algısı yoksulluk derin yoksulluk
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