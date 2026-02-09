Sorbonne’dan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'8nin (CHP) Cuımhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 isim arasında yer alan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı hakkında ortaya atılan iddialara Sorbonne Üniversitesi açıklık getirdi.

İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti

İddialar, Saybaşılı’nın Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nden aldığı doktora diplomasının iptali için Türkiye’den üniversite yönetimine başvuru yapıldığı, ancak Sorbonne’un bu talebi reddettiği yönündeydi.

Konuya ilişkin haberlerin ardından Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’ne başvuran yetkililer, Saybaşılı’nın diploması hakkında herhangi bir iptal talebi bulunup bulunmadığını ve üniversitenin bu yönde bir karar alıp almadığını sordu.

Sorbonne Üniversitesi yönetimi, yazılı yanıtında bu iddiaları doğrulayacak herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını bildirdi. Üniversite, açıklamasında Prof. Dr. Saybaşılı’nın mezuniyet statüsünün geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Sorbonne’un açıklaması şöyle:

“Üniversitenin bu süreçle ilgili herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. İlgili kişi halen Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi mezunudur.”

Açıklamayla birlikte, Saybaşılı’nın doktora diplomasının geçerliliğini yitirdiğine ya da bu yönde bir girişimde bulunulduğuna dair iddialar üniversite tarafından yalanlanmış oldu.

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilenler arasında yer alan Naciye Aylin Ataay Saybaşılı, Türkiye'nin tanınmış akademisyenleri arasında. Diploması iptal edildiğinde Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Saybaşılı profesörlük unvanını Galatasaray Üniversitesi, doktora derecesini Paris 1, Sorbonne, yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden almıştı. Prof. Saybaşılı, akademik çalışmalarını ağırlıklı olarak İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış alanlarında sürdürdü. Yayınlanmış yapıtları arasında,İnsan Kaynakları Yönetiminde Etki ve Etkinlik: Ölçüm ve Analitikler; Uluslararası Rekabet Stratejileri: Türkiye Gıda Sanayi (S.Tozanlı ve M. Donduran ile birlikte) sayılabilir. Prof. Dr. Saybaşılı, mart 2025'te İstanbul Üniversitesi tarafından lisans diplomasının iptal edilmesi üzerine, Galatasaray Üniversitesi yönetiminin talebiyle eylül 2025'te görevinden istifa ederek emekliye ayrıldı.

