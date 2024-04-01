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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 12:51
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 16:32
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Songül Düzgün: Tüm zorluklara rağmen Karakoçan'ı aldık

Resmî olmayan sonuçlara göre, Elazığ’ın Karakoçan Belediyesi’ni uzun süre sonra DEM Parti kazandı. Yüzde 36,82’lik oy oranıyla birinci olan partinin Karakoçan Eş Başkanı, 1997 doğumlu Songül Düzgün.

Tuğçe Yılmaz
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Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
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Görseli Büyüt
Songül Düzgün: Tüm zorluklara rağmen Karakoçan'ı aldık
Fotoğraf: Jinnews

Resmî olmayan sonuçlara göre 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde Elazığ’ı yüzde 38,18’lik oy oranıyla Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) adayı, Şahin Şerifoğulları kazandı.

Kentte Yeniden Refah Partisi adayı Faruk Septioğlu yüzde 21,14’lük oy oranıyla ikinci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Coşkun Çağlar Duran yüzde 16,49’la üçüncü oldu.

Elazığ’ın Karakoçan Belediyesi ise yüzde 36.82’lik oy oranıyla Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ne (DEM Parti) geçti. Resmî olmayan sonuçlara göre, Karakoçan’da DEM Parti eş başkanları Songül Düzgün ve Cafer Oğur, 2 bin 925 oy aldı. AKP adayının oyu ise 2 bin 667’de kaldı.

AKP, 2019 Yerel Seçimleri’nde yüzde 48,1 oy oranı ile Karakoçan’da birinci olmuştu.   

“En büyük pay kadınların ve gençlerin”

bianet’e konuşan DEM Parti Karakoçan Belediyesi Eş Başkanı Songül Düzgün, zaferlerini en çok kadınların ve gençlerin çabasına borçlu olduğunu söyledi. Düzgün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim olanı almaya geliyoruz demiştik, Karakoçan'ı aldık. Çok zor bir süreç yaşadık; ancak binlerce taşıma oya rağmen halkımız iradesine sahip çıktı. Bu başarıda en büyük payı olanlar ise kadınlar ve gençler. 

“Seçim çalışmalarımız boyunca ev ev, kapı kapı gezdik. Esnafları ziyaret ettik. Karakoçan’da derdini dinlemediğimiz, elini sıkmadığımız insan neredeyse kalmadı. Halka dokunduk. Halk da onların sorunlarını çözebilecek tek adresin DEM Parti olduğunu gördü ve bu takdirini sandığa yansıttı. Halkımız tüm baskı ve engellemelere, yasaklara rağmen bir kez daha iradesine sahip çıktı, gücünü gösterdi. Bu sayede, emekle ve dirençle tüm zorluklara rağmen kazandık.

“Belediyeyi aldıktan sonra bu kenti mor renge boyayacağımızın sözünü verdik. Belediyede yeniden kadın birimlerimizi, atölyelerimizi, kooperatiflerimizi kuracağız. Bu ilçeyi biz yöneteceğiz, Karakoçan halkı yönetecek. DEM dema Dep'ê ye!”

Songül Düzgün hakkında

Karakoçan Belediyesi Eş Başkanı.

Karakoçan’da doğdu, büyüdü. İlçenin yatılı bölge okullarında okudu. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu.

Lise yıllarında Kürt siyasi hareketiyle tanıştı. Üniversite yıllarında, gençlik hareketinde aktif rol aldı. Seçilmeden önce, üç yıla yakın bir süre, Karakoçan’da özel eğitim öğretmenliği yaptı. 1997, Alayağmur köyü doğumlu. (TY)

Seçim 2024 yerel seçim elazığ Karakoçan Songül Düzgün dem parti
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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