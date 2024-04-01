Songül Düzgün: Tüm zorluklara rağmen Karakoçan'ı aldık

Resmî olmayan sonuçlara göre 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde Elazığ’ı yüzde 38,18’lik oy oranıyla Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) adayı, Şahin Şerifoğulları kazandı.

Kentte Yeniden Refah Partisi adayı Faruk Septioğlu yüzde 21,14’lük oy oranıyla ikinci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Coşkun Çağlar Duran yüzde 16,49’la üçüncü oldu.

Elazığ’ın Karakoçan Belediyesi ise yüzde 36.82’lik oy oranıyla Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ne (DEM Parti) geçti. Resmî olmayan sonuçlara göre, Karakoçan’da DEM Parti eş başkanları Songül Düzgün ve Cafer Oğur, 2 bin 925 oy aldı. AKP adayının oyu ise 2 bin 667’de kaldı.

AKP, 2019 Yerel Seçimleri’nde yüzde 48,1 oy oranı ile Karakoçan’da birinci olmuştu.

“En büyük pay kadınların ve gençlerin”

bianet’e konuşan DEM Parti Karakoçan Belediyesi Eş Başkanı Songül Düzgün, zaferlerini en çok kadınların ve gençlerin çabasına borçlu olduğunu söyledi. Düzgün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim olanı almaya geliyoruz demiştik, Karakoçan'ı aldık. Çok zor bir süreç yaşadık; ancak binlerce taşıma oya rağmen halkımız iradesine sahip çıktı. Bu başarıda en büyük payı olanlar ise kadınlar ve gençler.

Bizim olanı aldık, Dem parti kazandı, halk kazandı, Dep halkı kazandı...



Emekle, dirençle tüm zorluklara, baskılara rağmen kazandık..



Dem dema me ye ✌🏾

Dem dema dep'ê ye ✌🏾 pic.twitter.com/cfSETAiffV — Songül Düzgün (@songulduzgun62) March 31, 2024

“Seçim çalışmalarımız boyunca ev ev, kapı kapı gezdik. Esnafları ziyaret ettik. Karakoçan’da derdini dinlemediğimiz, elini sıkmadığımız insan neredeyse kalmadı. Halka dokunduk. Halk da onların sorunlarını çözebilecek tek adresin DEM Parti olduğunu gördü ve bu takdirini sandığa yansıttı. Halkımız tüm baskı ve engellemelere, yasaklara rağmen bir kez daha iradesine sahip çıktı, gücünü gösterdi. Bu sayede, emekle ve dirençle tüm zorluklara rağmen kazandık.

“Belediyeyi aldıktan sonra bu kenti mor renge boyayacağımızın sözünü verdik. Belediyede yeniden kadın birimlerimizi, atölyelerimizi, kooperatiflerimizi kuracağız. Bu ilçeyi biz yöneteceğiz, Karakoçan halkı yönetecek. DEM dema Dep'ê ye!”