Sonbahar öncesi COVID-19’da “yeni varyant” uyarısı

Bilim insanları, XEC olarak adlandırılan COVID-19'un "daha bulaşıcı" bir varyantının, Avrupa'da hızla yayıldığı ve yakında baskın tür haline gelebileceği konusunda uyardı.

BBC'nin haberine göre, yeni varyant ilk olarak Haziran ayında Almanya'da tanımlandı ve o tarihten bu yana İngiltere, ABD, Danimarka ve diğer birçok ülkede ortaya çıktı. Uzmanlar, omicron varyantının bir alt türü olan yeni varyantın, bu sonbaharda yayılmasına neden olabilecek bazı yeni mutasyonlara sahip olduğunu ancak aşıların ciddi vakaları önlemeye yardımcı olacağını söyledi.

XEC varyantı, şu anda Avrupa'da baskın olan önceki omicron alt değişkenleri KS.1.1 ve KP.3.3'ün karışımı.

The Independent'ın haberine göre şu ana kadar aralarında Polonya, Norveç, Lüksemburg, Ukrayna, Portekiz ve Çin'in de bulunduğu 27 ülkeden 500 örneğin XEC varyantını içerdiği tespit edildi. Uzmanlar, varyantın Danimarka, Almanya, İngiltere ve Hollanda'da güçlü bir şekilde yayıldığına dikkat çekiyor.

“Kış mevsimi” uyarısı

University College London Genetik Enstitüsü Direktörü Profesör Francois Balloux, BBC'ye verdiği demeçte, XEC'nin kış mevsimi boyunca baskın alt değişken haline gelebileceğini söyledi.

California'daki Scripps Araştırma Çeviri Enstitüsü Direktörü Eric Topol da “XEC'nin daha yeni başladığını” söyledi, "Bunun gerçekten etkili olup bir dalgaya neden olmaya başlaması birkaç hafta, birkaç ay alacak" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de insanlara hijyene dikkat etmeleri ve temiz havada bulunmalarını tavsiye etti.

XEC belirtileri: COVID-19’un XEC varyantının semptomları, ateş, boğaz ağrısı, öksürük, koku alma duyusu kaybı, iştah kaybı ve vücut ağrıları gibi, hastalığın önceki varyantlarına benziyor.

(AS)