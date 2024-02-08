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Yayın Tarihi: 8 Şubat 2024 15:37
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2024 18:11
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SONAR'ın kurucusu Hakan Bayrakçı: Kurum ve İmamoğlu başa baş gidiyor

SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, basına yansıyan araştırmalarına ilişkin bianet'e konuştu: "Kurum ve İmamoğlu şu an başa baş gidiyor. Bazı partiler henüz adaylarını açıklamadı. Yeniden Refah Partisi, DEM Parti adayını açıkladıktan sonra durum değişecektir."

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
Görseli Büyüt
SONAR'ın kurucusu Hakan Bayrakçı: Kurum ve İmamoğlu başa baş gidiyor
*Fotoğraf: İBB

SONAR Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin araştırmasının bir kısmı basına yansıdı.

Başak Demirtaş’ın adaylıktan çekildiği duyurmadan önce yapılan ankette görüşmecilere, "Önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 41,1’i CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na, yüzde 40,6’sı Cumhur İttifakı- AKP adayı Murat Kurum’a, yüzde 6,5’i DEM Parti Başak Demirtaş’a, yüzde 4,3’ü İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu’ya oy vermeyi düşündüğünü söyledi.

Sonuçlara göre; Yeniden Refah Partisi 2,1, Zafer Partisi 1,3, Memleket Partisi 0,6, Saadet Partisi ise 0,5 oy alıyor.

Araştırmaya ilişkin basına yansıyan tablo.

"Adaylar netleşince tablo değişecektir"

Araştırmaya ilişkin bianet'e değerlendirme yapan SONAR'ın kurucusu Hakan Bayrakçı, araştırmanın devam ettiğini ve henüz tamamlanmadığını söyledi. 

Araştırmanın bilgileri dışında basına yansıdığını belirten Bayrakçı, çalışmanın hâlâ devam ettiğini ve tamamlanmadığını ifade etti: "Basına yansıyan tabloda DEM Parti'nin adayı Başak Demirtaş olarak yansıyor fakat biz soruyu 'aday olması halinde' diye sorduk. Kesin açıklanmış bir adaylık üzerinden soru yöneltilmedi. Yani tablo tam olarak bu değil fakat oy oranları doğru. Ayrıca bazı partiler ise henüz adaylarını açıklamadı. Yeniden Refah Partisi, DEM Parti adayını açıkladıktan sonra durum değişecektir" dedi. 

Ancak araştırmanın Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a dair fikir verdiğini söyleyen Bayrakçı, "Kurum ve İmamoğlu şu an başa baş gidiyor" diye konuştu.

"DEM Parti'nin oyu aday açıklandıktan sonra netleşecek" 

Bayrakçı, "Tabloya yansıyan 6,5’lik oy oranının DEM Parti'nin oy oranı mı yoksa Başak Demirtaş'ın adaylığına verilen yanıt mı?" sorusuna ise "Bundan emin olamadık. Sadece DEM Partinin oyları da olabilir, Başak Demirtaş'ın açıklaması etkilemiş de olabilir bunu ancak DEM Parti adayını açıkladıktan sonra görebileceğiz."

(RT)

Hakan Bayrakçı sonar araştırma Seçim 2024
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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