SONAR anketinde birinci "parti" yüzde 33 ile "hiçbir parti"

SONAR Araştırma'nın PGM Analiz sosyal medya hesabından açıklanan seçim anketinde hiçbir partiye oy vermeyecek olanlar, son yıllarda kamuoyu araştırmalarında görünen en yüksek orana yükselerek yüzde 33,1'e ulaştı.

Bu oran kararsız olduğunu söyleyenler, oy kullanmayı düşünmeyenler, geçersiz oy vereceğini belirtenler ve soruyu yanıtsız bırakanları bir arada kapsıyor.

Araştırmada partilerin oy oranlarıysa sırasıyla, AKP yüzde 19,8, Yeni Parti yüzde 18,8, İYİ Parti yüzde 7,3 ve DEM Parti yüzde 6 olarak ölçüldü.

SONAR'ın açıklanan "ham verileri"ne göre katılımcıların yüzde 11,9'u "kararsız" olduğunu, yüzde 10,5'i "sandığa gitmeyeceğini", yüzde 6,9'u "fikri olmadığını veya yanıt vermek istemediğini", yüzde 3,8'i ise "geçersiz oy kullanacağını" bildirdi.

Bayrakçı: 38 yıldır böyle bir tablo görmedim

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Sözcü TV'de yaptığı değerlendirmede 38 yıllık meslek hayatında ilk kez bu kadar yüksek oranda seçmenin siyasi tercihini açıklamaktan kaçındığını belirtti.

Bayrakçı, kararsızlık, sandığa gitmeme ve protesto eğilimlerinin birlikte ulaştığı düzeyin seçim sonuçlarına ilişkin tahminleri güçleştirdiğini söyledi.

Sözcü TV'deki yayında, seçmenlerin tercih belirtmekten kaçınmasında siyasi görüşlerini açıklamanın doğurabileceği sonuçlara ilişkin endişelerin de etkili olabileceği üzerinde duruldu. Ancak anketin kamuoyuna yansıyan verileri bu endişenin ne ölçüde belirleyici olduğunu göstermiyor.

Kararsızlar dağıtıldığında tablo değişiyor

Araştırmada herhangi bir parti tercihi açıklamayan yüzde 33,1'lik kesimin orantısal olarak dağıtılmasıyla AKP'nin oy oranı yüzde 29,7'ye, Yeni Parti'nin yüzde 28,2'ye yükseliyor. İYİ Parti yüzde 10,9 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 9 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Buna karşılık ham verilerde AKP ile Yeni Parti arasındaki fark yalnızca bir puan. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra fark 1,5 puana çıkıyor.

Ancak bu ikinci tablo, yüzde 33,1'lik kesimin seçimde gerçekten aynı oranlarda partilere yöneleceği anlamına gelmiyor. Özellikle sandığa gitmeyeceğini veya geçersiz oy kullanacağını söyleyen seçmenlerin bir karara vararak sonunda sandığa gidecek olanlarla aynı davranışı göstereceği varsayımı tartışmaya açık.

Araştırmanın önem taşıyan verisi hangi partinin önde hangi partinin arkada olduğundan çok, mevcut partilerin oy desteğinin araştırma tarihinde seçmenin üçte ikisiyle sınırlı kalması.

Diğer araştırmada da benzer bir eğilim

SONAR'ın sonuçları, ekim ayında ASAL Araştırma'nın yayımladığı bulgularla birlikte değerlendirildiğinde daha geniş bir tartışmaya işaret ediyor.

ASAL'ın 4-10 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmada kararsızlar yüzde 18,8, oy kullanmayacağını söyleyenler yüzde 15,4, fikri olmadığını veya yanıt vermediğini belirtenler yüzde 3,6 olarak ölçülmüştü. Böylece herhangi bir parti tercihi açıklamayanların toplamı yüzde 37,8'e ulaşmıştı.

İki araştırmanın yöntemleri ve yanıt kategorileri bütünüyle aynı olmadığından oranlar doğrudan karşılaştırılamasa da her ikisinde de parti tercihi belirtmeyen seçmenlerin büyüklüğü dikkat çekiyor.

(AEK)