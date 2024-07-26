Son üç ayda Marmara cezaevlerinde 2 bin 916 hak ihlali yaşandı

İHD İstanbul Şubesi'nin 23 cezaevine dair 3 aylık hak ihlali raporunda, tutsakların 2 bin 916 ihlale maruz kaldığı belirtildi. İhlallerin başında ise, İmralı tecridi geldi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Marmara Bölgesi'nde bulunan cezaevlerine dair hazırladığı raporu açıkladı.

Nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan rapor, derneğin Beyoğlu’nda bulunan binasında düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıya İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ve komisyon üyeleri katıldı.

İHD Hapishane Komisyonu üyesi Meral Nergis Şahin, derneğe 11’i Marmara Bölgesi'ndeki cezaevleri olmak üzere 23 cezaevinden toplam 100 mahpusun başvuru yaptığını söyledi.

Raporda, nisan ayında 26, mayıs ayında 36, haziranda 38 başvurunun olduğunu belirtildi.

Başvuruların 30’unun kadın, 70’inin ise erkek tutsaklardan tarafından yapıldığı ifade edildi.

Üç ayda 7 mahpsu cezaevinde yaşamını yitirdi

Raporda, yaşam hakkı ihlali, kötü muamele, darp ve işkence, sağlık ve tedavi hakkı, iletişim hakkı, beslenme hakkı, açlık grevleri, adalete erişim hakkı ve adil yargılanma hakkı olmak üzere toplamda 2 bin 916 ihlal tespit edildiği belirtildi.

Raporda, özellikle yaşam hakkına yönelik sekiz ihlalin yaşandığı ifade edildi. Söz konusu ihlallerin detayları, “Bir can güvenliğine yönelik tehdit, Bir intihar girişimi, Bir koğuş arkadaşları tarafından ölümle tehdit” şeklinde verildi.

Raporda, söz konusu 3 ay içerisinde 7 mahpus cezaevlerinde yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Raporun devamında, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 25 yıldır ağır tecrit koşulları altında tutulan ve 41 aydır kendisinden haber alınamayan PKK Lideri Abdullah Öcalan ve üç tutsağın ailesi ve avukatlarının reddedilen görüş başvurularına dikkat çekildi. Raporda, 3 ay içerisinde toplamda 32 kez avukat ve görüşme başvurusunun reddedildiği bilgisi paylaşıldı.

(RT)