Son üç ayda ikinci gemi kazası: "Kullanım ömrünü tamamlamış gemiler hizmette"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, son üç ay içinde Türkiye karasularında meydana gelen ikinci gemi kazasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

13 kişi aranıyor Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türkiyeli mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı. 7 kişi ise hâlâ aranıyor. Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi ise ağır hava ve deniz şartları nedeniyle dün saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. Gemide 6 kişilik mürettebat aranıyor.

Ekipler Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına bugün dalış yapacak

Kullanım ömrünü tamamlamış gemilerin hâlâ hizmette tutulmasının ciddi sonuçlarının olduğunu belirten Bağcıoğlu şunları aktardı:

"Kâr odaklı bir yaklaşım"

“İmralı açıklarında batan Batuhan A gemisindeki 6 mürettebat hâlâ bulunamadı. Kullanım ömrünü tamamlamış ve yaşlı gemilerin hâlâ sefer izni alabilmesi, sadece kâr odaklı bir yaklaşımın sonucu olabilir. Bu konuda yetkililerin acil bir şekilde adım atmalarını bekliyoruz. Denizde can emniyeti, devlet itibarımızın idamesi açısından hayati önemi haizdir.

“Ayrıca, bu tür deniz kazalarının önlenmesi ve kayıp denizcilerin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın imkân ve kabiliyetlerinin acilen artırılması gerekmektedir. Helikopter ve büyük tonajlı gemiler gibi kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması, acil durumlarda daha hızlı müdahale imkânı sağlayacak ve kayıpların minimize edilmesine yardımcı olacaktır."

CHP olarak deniz güvenliği ve denizcilerin sağlığı konularında daha etkin önlemler alınması çağrısında bulunan Bağcıoğlu şöyle devam etti:

“Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık yarısına karşılık gelen bir alan olan Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde (haritadaki) meydana gelen arama kurtarma olaylarına en kısa sürede reaksiyon gösterilmesi maksadıyla; Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tüm su üstü ve hava unsurları her türlü olumsuz meteorolojik koşulda fedakârca görev yapmaktadır.

Her hava şartında görev yapabilecek helikopterler

“İlan ettiğimiz Türk Arama Kurtarma bölgesinin büyüklüğü dikkate alındığında, özellikle doğu Akdeniz ve Karadeniz’de ana karamızdan uzakta süratli ve etkili arama kurtarma ancak her hava şartında görev yapabilecek helikopterler ile mümkün olabilir.

“Dünya üzerinde; olumsuz hava şartlarında harekât icra edebilecek, deniz üzerinde görev yapabilecek, fazla sayıda kazazede taşıyabilecek, harekât yarıçapı yüksek ve görevde kalma süresi uzun sayılı helikopter tipi mevcuttur.

“Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki helikopterler personelin tecrübe ve uzmanlığına rağmen, teknik yetersizlikler nedeni ile özellikle ana karadan uzaktaki arama kurtarma faaliyetlerinde arzu edilen seviyede kullanılamamaktadır.

"Meydana gelen deniz kazalarına; standart altı ve kullanım ömrünü doldurmuş gemilerin faaliyete devam etmesinin, denetim eksikliğinin ve meteoroloji biliminin dikkate alınmamasının neden olduğu da aşikârdır." (AÖ)

Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi