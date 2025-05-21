ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2025 16:59
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2025 17:07
2 dk Okuma

Son iki yılda neredeyse her ay sıcaklık rekoru yaşandı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden İklim Bilimci Rebecca Emerton, Paris İklim Anlaşması hedefinin kalıcı olarak tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Son iki yılda neredeyse her ay sıcaklık rekoru yaşandı
Fotoğraf: Canva

Ağırlıklı olarak insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim krizi nedeniyle, dünya giderek daha fazla ısınıyor.

Paris İklim Anlaşması'nda küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 2 derecenin altında tutulması ve mümkünse 1,5 derece ile sınırlandırılması hedeflenmesine rağmen, fosil yakıtların kullanılmaya devam edilmesi ve iklim politikalarındaki zayıflama, sıcaklık rekorlarına neden oluyor.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, küresel sıcaklık artışı Nisan 2025'te sanayi öncesi döneme göre 1,51 dereceyi buldu. Bu değer, nisan ayları içinde kaydedilen en yüksek ikinci sıcaklık olarak tarihe geçti.

Son 22 ayın 21’inde sıcaklık artışı 1,5 derecenin üzerinde ölçüldü; sadece Temmuz 2024’te bu eşik 1,48 dereceyle altında kaldı.

Berkeley Earth de bu verileri doğrularken, son 12 aylık ortalama sıcaklık artışının 1,62 dereceye ulaştığını belirtti.

10 soruda Paris İklim Anlaşması
10 soruda Paris İklim Anlaşması
19 Nisan 2021

“Gelecek nesilleri de doğrudan etkiliyor”

Berkeley Earth'e göre 2025’in kayıtlara geçen en sıcak yıl olma ihtimali yüzde 18, ikinci en sıcak yıl olma ihtimali ise yüzde 53. Yılın tamamında 1,5 derece sınırının aşılması ihtimali ise yüzde 52 olarak hesaplandı. Copernicus, 2024’ün 1,5 derece eşiğinin üzerine çıkılan ilk yıl olduğunu daha önce açıklamıştı.

Anadolu Ajansı’na konuşan Copernicus İklim Değişikliği Servisi İklim Bilimcisi Rebecca Emerton, sıcaklık artışının birkaç yıl 1,5 dereceyi geçmesinin Paris İklim Anlaşması’nın ihlâli anlamına gelmediğini, bunun için bu seviyenin en az 20 yıl boyunca korunması gerektiğini belirtti. Ancak mevcut eğilimin bu sınırın 2030’lu yıllarda kalıcı biçimde aşılacağını gösterdiğini de söyledi.

ECMWF Genel Direktörü Florence Rabier ise  bu verilerin sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de doğrudan etkilediğini vurguladı.

Friends of the Earth’ten Mike Childs da küresel sıcaklık artışının tehlikeli boyutlara ulaştığını ancak Paris İklim Anlaşması hedefinin tamamen ortadan kalktığını söylemek için erken olduğunu dile getirdi. Childs, yenilenebilir enerjinin en ucuz kaynak haline gelmesi ve temiz enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasının umut verici gelişmeler olduğuna dikkat çekti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Copernicus iklim değişikliği servisi Berkeley Earth iklim krizi paris iklim anlaşması
ilgili haberler
Ağustos'ta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
13 Ağustos 2024
/haber/agustos-ta-sicakliklar-mevsim-normallerinin-uzerinde-seyredecek-298531
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkacak
11 Haziran 2024
/haber/sicakliklar-mevsim-normallerinin-4-ila-12-derece-uzerine-cikacak-296374
İklim krizi Türkiye’de rekor sıcaklıkları beş kat daha olası hale getiriyor
24 Ağustos 2023
/haber/iklim-krizi-turkiye-de-rekor-sicakliklari-bes-kat-daha-olasi-hale-getiriyor-283122
“Sıcaklık rekoru” kırıldı
16 Ağustos 2023
/haber/sicaklik-rekoru-kirildi-282810
WMO: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız
18 Temmuz 2023
/haber/wmo-daha-yogun-sicaklik-dalgalarina-hazir-olmaliyiz-281670
Dünya Meteoroloji Örgütü: Sıcaklık rekorları daha da artacak
11 Temmuz 2023
/haber/dunya-meteoroloji-orgutu-sicaklik-rekorlari-daha-da-artacak-281364
2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
18 Mayıs 2023
/haber/2023-2027-de-dunya-genelinde-rekor-hava-sicakliklari-gorulebilir-278984
"Türkiye'de daha yüksek sıcaklıklar görülecek"
23 Nisan 2023
/haber/turkiye-de-daha-yuksek-sicakliklar-gorulecek-277656
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ağustos'ta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
13 Ağustos 2024
/haber/agustos-ta-sicakliklar-mevsim-normallerinin-uzerinde-seyredecek-298531
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkacak
11 Haziran 2024
/haber/sicakliklar-mevsim-normallerinin-4-ila-12-derece-uzerine-cikacak-296374
İklim krizi Türkiye’de rekor sıcaklıkları beş kat daha olası hale getiriyor
24 Ağustos 2023
/haber/iklim-krizi-turkiye-de-rekor-sicakliklari-bes-kat-daha-olasi-hale-getiriyor-283122
“Sıcaklık rekoru” kırıldı
16 Ağustos 2023
/haber/sicaklik-rekoru-kirildi-282810
WMO: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız
18 Temmuz 2023
/haber/wmo-daha-yogun-sicaklik-dalgalarina-hazir-olmaliyiz-281670
Dünya Meteoroloji Örgütü: Sıcaklık rekorları daha da artacak
11 Temmuz 2023
/haber/dunya-meteoroloji-orgutu-sicaklik-rekorlari-daha-da-artacak-281364
2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
18 Mayıs 2023
/haber/2023-2027-de-dunya-genelinde-rekor-hava-sicakliklari-gorulebilir-278984
"Türkiye'de daha yüksek sıcaklıklar görülecek"
23 Nisan 2023
/haber/turkiye-de-daha-yuksek-sicakliklar-gorulecek-277656
Sayfa Başına Git