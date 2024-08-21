"Son bir yılda kira anlaşmazlıkları nedeniyle en az 13 kişi öldü"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kiracılar ve ev sahipleri arasında kira fiyatları sebebiyle yaşanan sorunların toplumsal huzuru ortadan kaldırdığını, ölümle sonuçlanan olaylar sebebiyle acilen tedbir alınması gerektiğini söyledi.

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Sorunun çözümü için TBMM’yi adres gösteren Kış, “İktidar seyrediyor, ev kiraları uçuyor. Ev sahibi-kiracı davaları ağır ceza mahkemelerine taşınmaya başladı” dedi.

"Hükümet yeterli önlem almıyor"

Geçen yıl, kira fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ev sahibi ve kiracılar arasındaki gerginliklerin ölümcül sonuçlar doğurduğunu belirten Kış, hükümetin bu konuda yeterli önlem almadığını dile getirdi.

Kış, “Son bir yılda, kira anlaşmazlıkları nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti ve 46 kişi yaralandı. Bu durum, kira krizinin toplumsal boyutta ne kadar ciddi bir sorun haline geldiğini gözler önüne seriyor” dedi.

Konya’da yaşanan son olay

Kış, “Maalesef bir acı haberde Konya ilimizden geldi. Konya’nın Akşehir ilçesinde bir uzman çavuş, aralarında kira anlaşmazlığı bulunan ev sahibi baba ile oğlunu silahla öldürdü. Bu trajik olay, kira sorunlarının ne kadar derinleştiğini ve ölümcül boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Kış, “Kira zamlarına getirilen %25 tavan artışı sınırının kaldırılması ve yeni kira zam oranının %65 tavan olarak belirlenmesi, kiracıları daha da zor durumda bırakacak. Türkiye’de 17.002 TL olan asgari ücret ile 20 bin TL olan kiraların %65’lik artış ile ciddi rakamlara ulaşması, özellikle asgari ücretle geçinen evli çiftlerin dahi bu kiraları ödeyemeyeceği anlamına geliyor” dedi. Bu durumu eleştirerek, kira artışlarının toplumsal huzuru daha da bozacağını söyledi.

(EMK)