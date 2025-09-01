ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 17:02
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 17:08
1 dk Okuma

Son beş günde Gazze’ye girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı

Gazze'ye 3 bin yardım tırı girmesi gerekirken sadece 534'ü giriş yapabildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Son beş günde Gazze’ye girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı
Fotoğraf: Moiz Salhi / AA

Gazze'deki Filistin hükümeti, son 5 günde bölgeye en az 3 bin yardım tırının girmesi gerekirken sadece 534 tırın geçişine izin verildiğini bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yardım girişlerinin son durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Son beş günde Gazze Şeridi’ne girmesi planlanan 3 bin yardım kamyonundan yalnızca 534’ü giriş yaptı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in açlığı silah olarak kullanarak Filistin halkının kararlılığını kırmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in uyguladığı açlık ve güvenlik kaosu politikaları nedeniyle yardımların yağma ve hırsızlık riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Gazze Şeridi’ne son 35 gün içinde toplam 3 bin 188 yardım tırının giriş yaptığı, ancak bu süre zarfında kente ulaşması gereken 21 bin insani yardım tırının ise engellendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze’ye girmesi gereken insani yardımın ancak yüzde 15’inin girişine izin verildiği belirtildi.

Gazze’de kıtlık resmen doğrulandı: 500 binden fazla insan açlık ve ölümle karşı karşıya
Gazze’de kıtlık resmen doğrulandı: 500 binden fazla insan açlık ve ölümle karşı karşıya
22 Ağustos 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
İsrail’in kıtlığa mahkum ettiği Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
30 Ağustos 2025
/haber/israilin-kitliga-mahkum-ettigi-gazze-de-3-u-cocuk-10-kisi-daha-acliktan-hayatini-kaybetti-310978
Gazze’de kıtlık resmen doğrulandı: 500 binden fazla insan açlık ve ölümle karşı karşıya
22 Ağustos 2025
/haber/gazzede-kitlik-resmen-dogrulandi-500-binden-fazla-insan-aclik-ve-olumle-karsi-karsiya-310734
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail’in kıtlığa mahkum ettiği Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
30 Ağustos 2025
/haber/israilin-kitliga-mahkum-ettigi-gazze-de-3-u-cocuk-10-kisi-daha-acliktan-hayatini-kaybetti-310978
Gazze’de kıtlık resmen doğrulandı: 500 binden fazla insan açlık ve ölümle karşı karşıya
22 Ağustos 2025
/haber/gazzede-kitlik-resmen-dogrulandi-500-binden-fazla-insan-aclik-ve-olumle-karsi-karsiya-310734
Sayfa Başına Git