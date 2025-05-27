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Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2025 19:53
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2025 00:29
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AREA ANKETİNDE CHP YÜZDE 34 İLE BİRİNCİ

Son ankette "kararsızlar" en büyük üçüncü grubu oluşturuyor

AREA'nın "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması"ında AKP'nin muhalif belediyelere bütün baskısına karşın ikincilikten çıkamadığı, buna karşılık kararsızların oranının artmaya devam ettiği görüldü. Halk İmamoğlu'na yapılan baskıları da açıkça reddediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Son ankette "kararsızlar" en büyük üçüncü grubu oluşturuyor
"Bugün milletvekili seçimi olsa" kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları/AREA araştırma

AREA Araştırma'nın 20-24 Mayıs arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle ve ± yüzde 2,19 hata payıyla gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" yayımlandı.

Araştırmaya göre, CHP ve AKP arasındaki fark, rejimin CHP belediyelerine yönelik operasyonlarının şiddetini arttırarak sürmesine karşın kapanmıyor: "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre, CHP yüzde 34,1 ile 2023 seçimlerinde elde ettiği yüzde 25, 8'in çok ötesine geçerken AKP yüzde 30,1 ile 2023'teki yüzde 36,3'ün çok gerisinde kalıyor.

Kararsızlar üçüncü parti

Bununla birlikte bu sayılar, kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra varılan matematiksel sonuçları yansıtıyor. Ankete yanıt verenlerin dolaysız tercihleri göz önüne alındığındaysa CHP ve AKP'nin oylarına çok yakın büyüklükte bir kararsızlar grubu oluşmuş durumda.

Kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranları:

PartilerOylar (yüzde)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)27,0
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)23,7
Kararsızlar21,0
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)6,4
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)5,8
İYİ Parti (İYİ)5,7
Zafer Partisi (ZP)3,4
Anahtar Parti (A Parti)2,2
Yeniden Refah Partisi (YRP)2,1
Diğer2,7


Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları

PartilerOylar (yüzde)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)34,1
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)30,1
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)8,1
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)7,3
İYİ Parti (İYİ)7,2
Zafer Partisi (ZP)4,3
Anahtar Parti (A Parti)2,8
Yeniden Refah Partisi (YRP)2,6
Diğer3,4

Ekrem İmamoğlu'na yönelik görüşler

Ankette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanma ihtimali de değerlendirildi

Diploma İptali: Katılımcıların yüzde 64,5'i bu kararı yanlış bulurken, yüzde 29,6'sı doğru bulduğunu belirtti.

Tutuklanma: Katılımcıların yüzde 55,1'i iddiaları asılsız bulurken, yüzde 33,6'sı olumlu karşıladığını dile getirdi.

Mansur Yavaş'ın adaylığı

Ankette, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasaklı duruma düşmesi veya aday olamaması halinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak en çok Mansur Yavaş öne çıktı. Yavaş, yüzde 58,1 oranla ilk sırada yer alırken, Özgür Özel'i aday olarak görmek isteyenler yüzde 18,6 oldu.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
area anket Bugün milletvekili seçimi olsa CHP AKP Kararsızlar
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