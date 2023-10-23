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Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 20:11
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2023 20:53
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TARİHİN EN DÜŞÜK DÜZEYİ

Son anket | İsrailli Yahudiler'in yüzde 80'i Netanyahu'ya güvenmiyor

İsrail'de Pazartesi günü peş peşe yayımlanan iki anket İsrailli Yahudiler arasında Netanyahu'ya güvenin yüzde 20,5'e indiğini ve yanıt verenlerin yüzde 66'sının başbakanın istifasını istediğini gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/23/son-anket-israilli-yahudiler-in-yuzde-80-i-netenyahu-ya-guvenmiyor.jpg
Netanyahu, İsrail askerleriyle/AA

İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün son anketine göre ülkede hükümete güven son 20 yılın en düşük düzeyine indi.

Yüzde 80 Netanyahu'ya güvenmiyor

The Times of Israel'in haberine göre, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısından sonra yapılan en yeni ankette İsrailli Yahudilerin yalnızca yüzde 20,5'i ve İsrailli Arapların yüzde 7,5'i Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine güvendiklerini söylüyor.

Haziran'da bu oranlar sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 18'di. 

Akşam saatlerinde gelen anketten önce Pazartesi sabahı, İbranice günlük gazete Yedioth Ahronoth, hükümetin ve ordunun 7 Ekim saldırısını önlemedeki başarısızlığı ve saldırının sonrasındaki durumla başa çıkamaması nedeniyle Netanyahu kabinesinin adlarının saklı kalmasını isteyen üç üyesinin istifa etmeyi düşündüğünü bildirmişti.

İsrailliler'in yüzde 66'sı Netanyahu'nun istifasını istiyor

Yedioth Ahronoth'un paylaştığı, 18 yaşından büyük 1442 kişinin katıldığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre ankete katılanların yüzde 75’i 7 Ekim saldırılarında karşılaşılan güvenlik açığından Başbakan Netanyahu’nun sorumlu olduğu kanısındaydı.

Ankete katılanların yüzde 66’sı Netanyahu’nun istifasını isterken, yüzde 64’ü savaştan sonra İsrail Meclisinin feshedilmesini ve genel seçimlere gidilmesini istiyor.

Likud seçmenlerinin yüzde 45’i de savaş sona erer ermez  seçimlerin yapılmasını istiyor.

Yedioth Ahronoth'un haberine göre Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var ve dün Haaretz'in verdiği haberde de Netanyahu’nun 7 Ekim saldırılarını karşılamaktaki sorumluluğu İsrail ordusuna yüklemeye çalıştığı bildirilmişti. 

(AEK)

binyamin netanyahu İsrail anket
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