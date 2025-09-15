Son anket: AKP, CHP'nin yüzde 5,42 gerisine düştü

Gündemar Araştırma'nın son seçim araştırması, AKP ve CHP arasındaki makasın açılmaya devam ettiğine ilişkin yeni ipuçları sunudu.

CHP AKP'nin yüzde 5,42 önüne geçti.

20-26 Ağustos arasında 60 kentte 2 bin 225 kişiyle gerçekleştirdiği “Türkiye Gündemi” başlıklı saha çalışmasında katılımcılara, sorulan “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar işlendikten sonra CHP ve AKP arasındaki makasın yüzde 5,28 oranında açıldığı saptandı.

Kararsızlar, “fikrim yok” diyenler ve protesto oylarının partiler arasında orantılı olarak dağıtılmasından sonra elde edilen sonuçlar şöyle:

Erdoğan her adaya karşı kaybediyor

Ankette cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısına tutuklu CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP lideri Özgür Özel'in çıkmaları halinde olası sonuçların ne olabileceği de soruldu.

Buna göre, eçimlere Özel ve Erdoğan'ın aday olarak girmesi halinde Özel yüzde 51,54, Erdoğan ise yüzde 48,46 oy alıyor.

Yavaş ve Erdoğan'ın aday oldukları seçimde Yavaş yüzde 58,78, Erdoğan yüzde 41,22 oy alıyor.

Seçimlerin Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan arasında geçmesi halinde de İmamoğlu yüzde 55,29, Erdoğan ise yüzde 44,71 oranında oy alıyor.

Gündemar hakkında

“GÜNDEMAR Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.” ticari şirketinin kuruluş tarihi ticari kayıtlarda 18 Ağustos 2025 görünüyor. Şirket dizinleri ve oda/sicil kaynaklarına dayalı olan bu tarihin ötesinde, şirketin ünvanı İTO üye listesinde yer alıyor. Bir şirket dizininde da açıkça “Kuruluş Tarihi: 18 Ağustos 2025” ibaresi görünüyor.

Ancak, Gündemar markasıyla 2025 yazı öncesinde anketler yayımlanmaya başladığı görülüyor; Gündemar'ın şirketleşmeden önce bir platform/ekip olarak faaliyet göstermiş olması muhtemel. Ancak resmi tüzel kişilik (A.Ş.) için bulunabilien en 18 Ağutos 2025.

(AEK)