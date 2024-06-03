Son 7 yılda 7 bin 824 tarihi eser yeniden Türkiye'ye getirildi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, 2018 yılından beri 7 bin 824 tarihi eserin Türkiye’ye getirildiğini söyledi.

İnceciköz, AA muhabirine, yurtdışına kaçırılmış tarihi eserlerin tespiti ve iadesi için emniyet ve jandarmanın koordineli çalıştığını aktardı.

Daha önce Bakanlık bünyesindeki Kaçakçılık Şube Müdürlüğünün 2018 yılında daire başkanlığı seviyesine getirildiğini ifade eden İnceciköz, şöyle konuştu:

"Yasa dışı yollarla ülkemizden yurtdışına çıkarılmış eserlerimizi dedektif titizliğinde takip ediyoruz. Protokol imzaladığımız ülkelerle bizden kaçırıldığını kanıtladığımız eserleri yurdumuza getiriyoruz. 2018 yılından beri 7 bin 824 eserimizi ülkemize getirdik. Bu gayret her zaman var olacak ama temelde eserlerimizin yurt dışına çıkarılmaması için vatandaşlara yönelik eğitim seminerleri düzenliyoruz. Bunun çok ciddi bir suç olduğunu, yerelde bunların korunması gerektiğini anlatıyoruz. Model olarak eser iadeleri ve kaçakçılıkla ilgili başlattığımız süreç dünyada rol model oldu. Biz burada artık kuralları belirleyen ülke olduk. Bir eserin üzerindeki toprak tanesinden o eserin ülkemizden kaçırıldığını kanıtlayabilir teknoloji, eğitim, bilgi ve birikime sahibiz. Gelecekte hedefimiz bugüne kadar kaçırılmış tüm eserleri getirmek."(AÖ)