Son 4 yılda 2,5 milyon silah ruhsatı düzenlendi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İçişleri Bakanlığına koruma hizmetleri kapsamında görevlendirilen güvenlik personelini sordu. Gürer’in soru önergesinde güvenlik güçleri dışında silah taşıma ve bulundurma ruhsatı olan toplam kişi sayısını da yer aldı.

Önergeyi yanıtlayan Bakan Ali Yerlikaya, 1 Ocak 2020 ile 13 Haziran 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam 2 milyon 579 bin 553 adet silah ruhsatı (bulundurma, taşıma, yivli ve yivsiz av tüfeği) düzenlendiği açıklandı.

Ayrıca, Haziran 2024 itibarıyla 306 bin 673 kamu görevlisi, 215 bin 134 emekli kamu görevlisi ve 105 bin 181 meslek mensubunda olmak üzere toplam 626 bin 988 adet taşıma ruhsatı bulunduğunu belirtti.

4 yılda her 100 kişiden 3’üne ruhsat verildi

Bunun üzerine Gürer, toplumda silahlanma ve ateşli silah kullanımıyla ilgili yükselen bir kaygı olduğunu söyledi. Silaha erişimin kolaylaştığını söyleyip “Kamuoyuna yansıyan birçok olay var. Silahlanma adeta özendiriliyor. Vakalarda ruhsatlı olmayan silahların kullanılması sorunu derinleştiriyor” dedi.

Son yıllarda ruhsatlı silah başvurularının da arttığını kaydeden Gürer “Toplumda ruhsatlı silaha yöneliş farklı gerekçeler içeriyor. Bu bağlamda ruhsatsız silah sayısı bilinmiyor ancak bu sayınında az olmadığı genel kabul görüyor. Bu nedenle de toplumsal bir kaygı var. Bir trafik kazasında dahi silahların çekildiği örnekler yaşanıyor. Düğünde, eğlencede hatta askere gidiş kutlamasında, sporda ateşlenen silahlar dikkate alındığında kaygının boyutu daha iyi anlaşılabilir. Ateşli silahlarla ilgili önleyici ve caydırıcı çalışmalara ihtiyaç görülüyor” diye konuştu.

(HA)