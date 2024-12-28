ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Aralık 2024 01:36
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2024 02:37
2 dk Okuma

ASKERİ ÇATIŞMALARDA TIRMANMA

Son 15 günde SDG ve Türkiye destekli gruplar arasındaki çatışmalarda 136 kişi öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, son 15 günde Kuzey ve Doğu Suriye'de cereyan eden TSK destekli gruplar ve SDG arasındaki çatışmalarda siviller de dahil 136 kişinin öldürüldüğünü belgelediğini açıkladı. Öldürülenlerin 20'si çocuklar da dahil siviller.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Son 15 günde SDG ve Türkiye destekli gruplar arasındaki çatışmalarda 136 kişi öldürüldü
Çatışmaların çevresinde yoğunlaştığı Qaraqozaq Köprüsü/X

Suriye'de çatışma bölgelerindeki insani kayıpları, savaş ve insanlık suçlarını ve genel olarak insan haklarının durumunu gözleyen Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi (SOHR), Esad yönetiminin devrilmesi ve ülkenin kontrolünün Heyet-i Tahrir’uş Şam'ın (HTŞ) eline geçmesini izleyen dönemde Kuzey ve Doğu Suriye'de cereyan eden çatışmaların bilançosunu yayımladı.

Buna göre, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yöneti'minin savunma gücü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) ve müttefik gruplar arasında son 15 gündeki çatışmalarda siviller de dahil olmak üzere 136 kişinin öldürüldüğü belgelendi.

Qaraqozak Köprüsü ve Teşrin Barajı

SOHR'nin kendi internet sayfasında verdiği bilgilere göre, orta ve ağır çaplı silahlar ve roket güdümlü el bombalarıyla yürüyen çatışmalar, SDG askeri yapısı ve insansız hava araçlarıyla desteklenen Türkiye yanlısı gruplar arasında süre gidiyor.

Çatışmalar Qaraqozak Köprüsü ve Teşrin Barajı çevresinde yoğunlaşıyor. Her iki taraf da kontrolü ele geçirdiğini ve ilerlediğini iddia ettiği açıklamalar yapıyor. 

SOHR, "Bu arada, ABD güçleri[nin], bölgedeki gerginliği azaltmak ve yıkımı önlemek için bir yandan TSK ve müttefik grupları, diğer yandan SDG arasındaki müzakereleri denetlemek ve arabuluculuk yapmak üzere geçici bir üs kurdu[ğunu]" bildiriyor.

Gelişmeler sürerken, Uluslararası Koalisyon Güçleri'nin Kuzey ve Doğu Suriye'deki varlığının devam edip etmeyeceğine ilişkin güçlüklerin artmakta olduğu ve Türkiye yanlısı grupların Kobanê kenti çevresindeki önemli askeri yığınaklarının büyümekte olduğuna dair haberler akmaya devam ediyor.

SOHR'nin insani kayıplar dökümü

SOHR, iki taraf arasında 15 gün süren çatışmalardaki kayıpların dağılımını şöyle belirledi:

Sivil ölümler: SDG ve "Münbiç Askeri Konseyi" ve Türk güçleri ve vekilleri arasındaki kara ve hava bombardımanında Üç kadın, biri Türkiye kökenli gazeteci ve Toplum Koruma Güçleri üyesi ve iki çocuk olmak üzere 20 sivil öldürüldü.

Askeri ölümler: Kara saldırıları ve insansız hava aracı saldırılarında Türkiye yanlısı grupların 81 üyesi, SDG ve askeri oluşumların 35 üyesi öldürüldü.

Cuma günü gerçekleşen çatışmalar

SOHR kaynakları, cuma erken saatlerde,  SDG ile SMO fraksiyonları arasında Necm Kalesi çevresindeki bölgelerde şiddetli çatışmaların çıktığını ve Fırat Nehri'nin batısındaki dağlarda iki taraf arasında ağır ve orta çaplı silahlarla çatışmalar yaşandığını bildirdi. Ancak, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Aynı şekilde, SDG ile SMO arasında Halep'in doğu kırsalındaki Teşrin barajının yakınındaki cephe hatlarında şiddetli çatışmalar çıktı, ardından SDG SMO'nun bölgeye ilerleme girişiminin başarısızlığa uğraması ardından barajın kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardı.

(AEK)

Haber Yeri
Münbiç
SMO sdg Teşrin Barajı TSK sivil kayıplar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git