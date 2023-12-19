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HABER
Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 12:55
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2023 13:08
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Son 10 yılda tekstil işkolunda en az 364 işçi çalışırken hayatını kaybetti

İSİG Meclisi'nin paylaştığı bilançoya göre son 10 yılda tekstil işkolunda 14 yaşının altında 5 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/19/son-10-yilda-tekstil-iskolunda-en-az-364-isci-calisirken-hayatini-kaybetti.jpg

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi; Urfa’da BirTek-Sen üyesi Özak Tekstil işçilerinin direnişiyle dayanışmayı güçlendirmek ve işkolundaki mücadeleye katkı sağlamak için son 10 yılı kapsayan “Tekstil İşkolu İş Cinayetleri Raporu”nu paylaştı.

Öncesinde tekstil sermayesinin ucuz emek gücü üzerinde yükseldiğini belirten İSİG Meclisi, Türkiye’nin dünyanın en büyük beşinci tekstil üretici ve ihracatçısı olduğunu hatırlattı. 2021 verilerine göre tekstil sektöründe faaliyet gösteren 19 bin 256 şirkette 500 bin civarında işçinin çalıştığı bilgisini verdi.

Tekstil patronlarının ulusal ve uluslararası pazarda giriştikleri rekabette öne çıkmalarını sağlayanın daha çok ve daha ucuz üretimin öznesi olan işçileri gösteren İSİG Meclisi “Tekstil ve konfeksiyon sektöründe çalışan işçiler ne kadar uzun süre çalışıp daha az kazanırsa, tekstil patronları da o kadar kazançlı çıkarak yeni yatırımlar için sermaye biriktirebilecektir” eleştirisi yöneltti.

“Bu noktada görülen en çıplak gerçeklik ise çalışırken ölen işçiler, iş cinayetleri” dedi. Ardından tekstil işkolunda son 10 yılda en az 364 işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini aktardı.

Buna göre 2013’te 37, 2014’de 35, 2015’te 12, 2016’da 44, 2017’de 27, 2018’de 28, 2019’da 35, 2020’de 54, 2021’de 33, 2022’de 32 ve 2023’ün ilk 11 ayında 27 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Son 10 yılda hayatını kaybeden işçilerden 81’i kadın 283’ü erkek. İSİG Meclisi bu noktada tekstil işkolundaki kadın işçi ölümlerinin tüm işkolları baz alındığında Türkiye ortalamasının üç katı olduğunu söyledi.

İSİG Meclisi iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımını da verdi. Buna göre son 10 yılda, 14 yaş ve altı 5 çocuk, 15-17 yaş arası 11 çocuk/genç, 18-29 yaş arası 76, 30-49 yaş arası 199, 50-64 yaş arası 53, 65 yaş ve üstü 3 işçi hayatını kaybetti. İSİG Meclisi 37 işçinin ise yaşını belirleyemedi.

Ayrıca çlen işçilerin 49’u mülteci/göçmen işçilerdi. Tekstil işkolunda son 10 yılda 36 Suriyeli, 3 Özbekistanlı, 3 Türkmenistanlı, 2 Afganistanlı, 2 Gürcistanlı, 1 Iraklı, 1 İranlı ve 1 Nijeryalı göçmen işçi hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi, tekstil işkolundaki iş cinayetlerinde ölenlerin yalnızca 9’unun (yüzde 2,47) sendikalı işçi olduğunu bilgisini paylaştı. 355 işçi ise (yüzde 97,53) sendikasızdı.

Tekstil işkolunda iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılıma bakıldığında trafik ve servis kazaları ilk sırada yer aldı. Bu nedenle 86 işçi öldü. Trafik ve servis kazalarını 55 işçiyle patlama ve yanma izledi.

Ardından 48 işçiyle ezilme, göçük, 38 işçiyle yüksekten düşme, 31 işçiyle COVID-19, 16 işçiyle zehirlenme, boğulma ve 15 işçiyle silikozis geldi.

İSİG Meclisi, kalp krizi, beyin kanamasını (15), şiddeti (14), elektrik çarpmasını (10), intiharı (9), kesilme, kopmayı (8), nesne çarpması, düşmesini (7) diğer işçi ölümlerinin nedenleri olarak sıraladı.

İSİG Meclisi bu noktada patlama ile yanmalara ve silikozis hastalığına dikkat çekti. Patlama ve yanmaların oransal olarak en fazla olduğu işkolunun tekstil olduğunu belirten İSİG Meclisi, silikozis için de “2000’li yılların başında kot kumlama atölyelerinde çalışan yüzlerce işçi silikozise yakalandı. Daha sonra kot kumlama yasaklansa da işçiler ölüm sıralarını bekledi. 2013 ve sonrasında en az 15 kot kumlama işçisi silikozis nedeniyle hayatını kaybetti” dedi.

(HA)

İSİG Meclisi İSİG tekstîl tekstil işçisi tekstil atölyeleri
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