ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:50 29 Ocak 2026 16:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.01.2026 16:52 29 Ocak 2026 16:52
Okuma Okuma:  1 dakika

Sömürge mirası eserlerin iadesi Fransa Senatosu’ndan geçti

Tasarı, 1815-1972 yılları arasında hukuka aykırı biçimde ele geçirildiği tespit edilen kültürel eserleri kapsıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sömürge mirası eserlerin iadesi Fransa Senatosu’ndan geçti
Mati Diop’un “Dahomey” (2024) filminden bir kare.

Fransız Parlamentosu’nun üst kanadı Senato’da, hükümetin sömürge dönemine ait kültürel eserlerin iadesini kolaylaştırmayı amaçlayan yasa tasarısı görüşüldü.

Tasarı, Senato’da dün akşam (28 Ocak) yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Yasa tasarısına ilişkin görüşmeler, Parlamento’nun alt kanadı olan Ulusal Meclis’te devam edecek.

👉 Tasarı, 1815-1972 yılları arasında çoğunlukla sömürge döneminde hukuka aykırı biçimde ele geçirildiği tespit edilen ya da bu yönde ciddi şüphe bulunan kültürel eserleri kapsıyor. Askerî nitelikteki ve arkeolojik eserler ise düzenleme kapsamı dışında bırakıldı.

Louvre’dan Dahomey’ye: Müze duvarlarının ardındaki kolonyalizm
Louvre’dan Dahomey’ye: Müze duvarlarının ardındaki kolonyalizm
21 Ekim 2025

Cezayir’in talebi

Tasarıyla, sömürge dönemine ait kültürel varlıkların Fransız müzelerindeki koleksiyonlardan çıkarılmasının ve iade süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Fransa, bu kapsamda Benin’den 19. yüzyılda kaçırılan ve Paris’teki bir müzede sergilenen 26 tarihi eseri 2021 yılında iade etmişti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre ise Cezayir, ülkenin kurucu önderlerinden Emir Abdülkadir’e ait kişisel eşyaların Fransa tarafından iade edilmesini talep ediyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
sömürgecilik kolonyalizm Fransa kültürel miras sanat eseri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git