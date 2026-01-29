Sömürge mirası eserlerin iadesi Fransa Senatosu’ndan geçti

Fransız Parlamentosu’nun üst kanadı Senato’da, hükümetin sömürge dönemine ait kültürel eserlerin iadesini kolaylaştırmayı amaçlayan yasa tasarısı görüşüldü.

Tasarı, Senato’da dün akşam (28 Ocak) yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Yasa tasarısına ilişkin görüşmeler, Parlamento’nun alt kanadı olan Ulusal Meclis’te devam edecek.

👉 Tasarı, 1815-1972 yılları arasında çoğunlukla sömürge döneminde hukuka aykırı biçimde ele geçirildiği tespit edilen ya da bu yönde ciddi şüphe bulunan kültürel eserleri kapsıyor. Askerî nitelikteki ve arkeolojik eserler ise düzenleme kapsamı dışında bırakıldı.

