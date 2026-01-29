Sömürge mirası eserlerin iadesi Fransa Senatosu’ndan geçti

Fransız Parlamentosu’nun üst kanadı Senato’da, hükümetin sömürge dönemine ait kültürel eserlerin iadesini kolaylaştırmayı amaçlayan yasa tasarısı görüşüldü.
Tasarı, Senato’da dün akşam (28 Ocak) yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.
Yasa tasarısına ilişkin görüşmeler, Parlamento’nun alt kanadı olan Ulusal Meclis’te devam edecek.
👉 Tasarı, 1815-1972 yılları arasında çoğunlukla sömürge döneminde hukuka aykırı biçimde ele geçirildiği tespit edilen ya da bu yönde ciddi şüphe bulunan kültürel eserleri kapsıyor. Askerî nitelikteki ve arkeolojik eserler ise düzenleme kapsamı dışında bırakıldı.
Cezayir’in talebi
Tasarıyla, sömürge dönemine ait kültürel varlıkların Fransız müzelerindeki koleksiyonlardan çıkarılmasının ve iade süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
Fransa, bu kapsamda Benin’den 19. yüzyılda kaçırılan ve Paris’teki bir müzede sergilenen 26 tarihi eseri 2021 yılında iade etmişti.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre ise Cezayir, ülkenin kurucu önderlerinden Emir Abdülkadir’e ait kişisel eşyaların Fransa tarafından iade edilmesini talep ediyor. (TY)