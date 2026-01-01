ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 01.01.2026 16:35 1 Ocak 2026 16:35
 SG: Son Güncelleme: 01.01.2026 17:14 1 Ocak 2026 17:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Somaliland Başkanı, İbrahim Anlaşmaları’na katılmayı planlıyor

Abdirahman Mohamed Abdillahi; tarım, madencilik, petrol ve güvenlik gibi alanlarda ek anlaşmalar da imzalamayı hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Somaliland Başkanı, İbrahim Anlaşmaları’na katılmayı planlıyor
Somaliland kararına karşı Mogadişu’da düzenlenen protestolardan bir kare, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

İsrail basını, Somali’nin kuzeybatısında tek taraflı bağımsızlık ilân eden Somaliland bölgesinin lideri Abdirahman Mohamed Abdillahi’nin ocak ayı içinde İsrail’e resmî bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre Abdillahi, ziyaret kapsamında İsrail ile resmen İbrahim Anlaşmaları’na katılmayı hedefliyor.

KAN, Abdillahi’nin İsrail temasları sırasında tarım, madencilik, petrol, güvenlik, altyapı ve turizm dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ek ikili anlaşmalar imzalamayı planladığını da bildirdi.

Haberde, Abdillahi’nin daha önce İsrail’i gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edilirken, planlanan resmî ziyaret için henüz kesin bir tarih belirlenmediği kaydedildi.

İbrahim Anlaşmaları, 2020 yılında ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, ardından Fas ve Sudan arasında imzalanan normalleşme anlaşmaları. Anlaşmalar kapsamında taraflar karşılıklı diplomatik ilişkiler kurmayı, ekonomik-ticari işbirliğini geliştirmeyi ve güvenlik alanında yakınlaşmayı hedefliyor.
İsrail, Mogadişu'dan bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ı resmen tanıdı
TEL AVİV-ANKARA ARASINDA YENİ GERİLİM
İsrail, Mogadişu'dan bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ı resmen tanıdı
26 Aralık 2025

İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 26 Aralık 2025’te Somaliland bölgesini “bağımsız ve egemen bir devlet” olarak tanıdıklarını açıkladı. Böylece İsrail, Somali’den ayrılığını ilân etmesinin üzerinden 34 yıl geçmesine rağmen hiçbir ülke tarafından tanınmayan Somaliland Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk ülke oldu.

Nüfusunun büyük bölümü Sünni Müslüman Somalililerden oluşan Somaliland, 1991’de Somali merkezi devletinin çöküşünün ardından tek taraflı olarak bağımsızlığını ilân etmiş ve fiilen ayrı bir siyasal yapı olarak varlığını sürdürmüştü.

Somali hükümeti İsrail’in açıklamasının ardından Somaliland’ı ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurguladı ve bölgeye ilişkin tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu belirtti.

Öte yandan Türkiye, Mısır ve Cibuti dışişleri bakanlarının telefon görüşmesinin ardından, İsrail’in kararına karşı ortak tutuma ilişkin Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bakanlar, İsrail’in Somaliland bölgesini tanımasını tümüyle reddetti ve kınadı; Somali’nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteklerini vurguladı,” ifadelerine yer verildi.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Hasan Şeyh Mahmud da 30 Aralık’ta Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yapılan basın toplantısında Erdoğan, şöyle dedi:

“Somali'nin birlik ve bütünlüğünün her şart altında muhafazası bizim için öncelikli meseledir. İsrail'in Somaliland’ı tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez. Elinde 71 bin Filistinli kardeşimizin kanı olan Netanyahu Hükümeti, Gazze, Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye’ye yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika boynuzunu istikrarsızlığa sürükleme gayretindedir.” (TY)

İstanbul
Somaliland Somali İsrail ibrahim anlaşması Abdirahman Mohamed Abdillahi Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud
