Somali’de sel: 101 ölü

Somali'de yaklaşık iki haftadır devam eden şiddetli yağış ve yol açtığı seller sonucu 101 kişi hayatını kaybetti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, sellerden 2,5 milyon kişinin etkilendiğini, 1,1 milyon kişinin de göç etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Mahmud, seller nedeniyle 4 bin çiftlik hayvanının yaşamını yitirdiğini, 140 bin evin yıkıldığını kaydetti.

Son yılların en şiddetli kuraklığının yaşandığı Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden. Seller dolayısıyla Somali'nin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edildi.

OCHA: Salgın hastalıklar yayılıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de selden etkilenen bölgelerde, ölümcül ve salgın hastalıkların görülmeye başlandığını açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, ülkedeki 33 kentin sular altında kaldığı, selden etkilenen bölgelerde kolera, sıtma ve benzeri hastalıkların yayılmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, kolera vakalarının geçen haftaya göre yüzde 43,5 arttığı ve 21 ilçede 383 vakanın kaydedildiği bilgisi yeer aldı.

Selden etkilenen bölgelerde altyapının tahrip olması nedeniyle temiz suya erişimin neredeyse ortadan kalktığı vurgulanan açıklamada, kuyuların da kirlendiğine işaret edildi.

Sel ve taşkınlardan ötürü bazı sağlık tesisleri sular altında kaldı.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre de ziyarette bulunduğu Gedo bölgesinin Dolow ilçesinde ciddi hastalıkların ortaya çıktığını söyledi. Yerinden olan çok sayıda kişi, gıda ve temiz su sorunu yaşıyor.

12 ülkede akut gıda güvensizliği

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), geçen yıl iklim krizinden yoğun olarak etkilenen ülkelerde aşırı hava olayları nedeniyle 27 milyondan fazla çocuğun açlık ve yetersiz beslenmeye sürüklendiğini bildirdi.

Save the Children tarafından yayımlanan son veri analizinde, geçen yılki aşırı hava olayları nedeniyle 12 ülkede kriz seviyelerinde akut gıda güvensizliğine veya daha kötü koşullara maruz kalan 57 milyon kişinin yaklaşık yarısının çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) öncesinde yayınlanan analizde, bu rakamın bir önceki yıla kıyasla yüzde 135'lik artışa denk geldiğine işaret edildi.

Save The Children, bu verinin, 58 ülkede açlık acil durumlarını değerlendiren Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinden elde edilen verilere dayandığı bilgisini paylaştı.

Analizde, IPC'nin, aşırı hava olaylarının gıda krizlerinin ana nedeni olduğu ülkelerde, açlıkla karşı karşıya olan kişi sayısının 5 yıl içinde yaklaşık iki katına çıktığını tespit ettiğine değinildi. Analizde, 2018'de açlıkla karşı karşıya olan kişi sayısının yaklaşık 29 milyon olduğu, 2022'de 57 milyona yükseldiği tahminine yer verildi.

Geçen yıl aşırı hava koşullarının açlığın ana nedeni olduğu ülkelerin çoğunun, Afrika Boynuzu'nda yoğunlaştığına dikkati çekilen analizde, 27 milyondan fazla çocuğun yaklaşık yarısının Etiyopya ve Somali'de bulunduğu kaydedildi.

IPC'ye göre, geçen yıl aşırı hava koşullarının açlığın başlıca nedeni olduğu 12 ülke şöyle: Angola, Burundi, Etiyopya, Irak, Kenya, Madagaskar, Malavi, Pakistan, Somali, Tanzanya, Uganda ve Zambiya.

Ayrıca, Somali'deki mevcut sel felaketinin, milyonlarca çocuğun aç ve yetersiz beslenmesine neden olan kuraklık yılları kadar yıkıcı olabileceğine işaret edildi.